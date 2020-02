56. zgodbo Zlate lisice sklenili z donacijo ASK Branik

Donacijo v višini 10.000 EUR sta smučarskemu klubu, ki že vrsto let skrbi za promocijo smučanja med mladino, tako tisto, ki želi zgolj vijugati po belih strminah, kot tisto, katere ambicije segajo vse do tekmovanja na olimpijadi, v NLB Poslovalnici Maribor predala Andrej Kleindienst, direktor NLB Podružnice Podravsko – Pomurska, inBoris Turk, vodja poslovnega razvoja Mastercard Slovenija.

»V NLB se zavedamo, da zmage niso od včeraj, zato želimo z donacijo podpreti mlade nadarjene smučarke in smučarje, ki si tekmovalnega športa sicer ne bi mogli privoščiti, in jim tako pomagati na poti do vrhunskih rezultatov ter še več užitkov ob treningih in tekmovanjih. Želimo si, da bi bili tudi zaradi naše pomoči v bodoče priča njihovim uspehom bodisi na strminah v Kranjski Gori bodisi na Pohorju, kjer je doma Zlata lisica,« je ob predaji donacije ASK Branik dejal Kleindienst.

»Mastercard vizija prihodnosti se tesno prepleta s športom, ki nas povezuje na različne načine. Zato smo se tudi tokrat združili v skupnem namenu, da spodbujamo razvoj talentov ter mladim upom pomagamo osvajati nove vrhove,« pa je dodal Boris Turkiz Mastercard Slovenija.

V imenu ASK Branikje donacijo sprejelpredsednik klubaGregor Lednik. »V ASK Branik se zavedamo pomembnosti sodelovanja med klubom in uspešnimi podjetji, zato smo izredno veseli, da smo prejeli donacijo, ki bo tistim mladim perspektivnim smučarjem, ki si smučanja zaradi finančnega zalogaja ne bi mogli privoščiti, pomagala, da bodo lahko še naprej vrhunsko vijugali po belih strminah. Zato še enkrat hvala v imenu vseh v ASK Branik,« je dejal.

NLB slovensko alpsko smučanje ponosno podpira že več kot 20 let, v zadnjih letih pa intenzivno vlaga tudi v svoj projekt Šport mladih, s katerim mlade usmerja nazaj v naravo, športne dvorane in na igrišča. Letos se je kot generalni pokrovitelj pridružila Zlati lisici ravno zaradi njenih pozitivnih vrednot ter razvojnega in družbenega pomena, ki ga že 56 let prinaša Mariboru in tudi širši regiji. »Za nas je namreč Zlata lisica več kot le športno tekmovanje – z njo diha, raste in živi ne samo Maribor, ampak celotna Slovenija. Še naprej ji stojimo ob strani in se veselimo prihajajočih tekem, vzdušja in pozitivne energije,« pravijo v NLB.

Naročnik oglasa je NLB.