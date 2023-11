56.267 podpisov za vpis gotovine v ustavo

Združenje Povezani je zbralo več kot 50.000 podpisov za začetek postopka vpisa pravice do uporabe gotovine v ustavo, s čimer so presegli zahtevani cenzus 30.000 podpisov.

Po mnenju združenja je z gotovino enostavno poslovati, številni, tudi starejši ljudje, pa so nanjo čustveno navezani. Prav tako z gotovino ohranjamo anonimnost in zasebnost, pravijo. Bistveno pa se jim zdi, da pri plačevanju z gotovino vrednost bankovca ostaja nespremenjena, pri plačevanju s kartico pa banka vsakič vzame provizijo, s čimer po več transakcijah ves denar ostane banki.

Predlog za začetek postopka za spremembo ustave lahko poda 20 poslancev DZ, vlada ali najmanj 30.000 volivcev. O predlogu odloči DZ z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev, določa ustava.

Na ministrstvu za finance sicer pravijo, da uporaba gotovine, kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev, ni ogrožena. Za dostop do gotovine in obveznost njenega sprejemanja po njihovih navedbah že zdaj obstajajo zadostne pravne podlage.