57-letniku za požar v kranjskem Majdičevem mlinu pogojna kazen

Tožilstvo je 57-letnemu Vladu Doderju očitalo, da je 26. septembra 2022 v zapuščenem Majdičevem mlinu, v katerem je bival kot brezdomec, zakuril v stari peči na drva, čeprav peč ni bila priključena na dimnik. Zaradi tega je pustil odprta vrata peči, skozi katera je nato izbruhnil ogenj, ki se je razširil na celoten notranji del objekta in tudi na nadzorno sobo tamkajšnje hidroelektrarne.

Doder je krivdo na predobravnavnem naroku decembra lani priznal, kazenska sankcija pa mu je bila izrečena šele danes, ko so zaključili tudi sojenje za domnevno nasilje v družini. Tožilka je sodišču predlagala, da Doderju za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za katero je zaradi povzročene velike škode zagroženih do pet let zapora, izreče enoletno pogojno kazen s preizkusno dobo štirih let. Kot je pojasnila, je obdolženi krivo priznal in obžaloval posledice, dejanja tudi ni storil naklepno, ampak iz malomarnosti. Zato je predlagala izrek kazenske sankcije opominjevalne narave. S tem se je strinjal tudi zagovornik Tomaž Skubic , ki je spomnil, da je bil obdolženi zaradi hitre širitve ognja tudi sam ogrožen.

Kot je izpostavila tožilka Nadja Gasser, bi se obdolženi moral zavedati nevarnosti požara. S svojim ravnanjem je ogrozil življenja stanovalcev sosednjega stanovanjskega objekta in njim ter lastnikom Majdičevega mlina in elektrarne povzročil materialno škodo.

Sodni senat pod vodstvom Uroša Ferjana je sledil kaznovalnemu predlogu tožilke in obdolženemu izrekel pogojno obsodbo enega leta zapora, v katerega bo šel le, če bo v štiriletnem obdobju storil novo kaznivo dejanje. Oškodovance, med katerimi so Gorenjske elektrarne in takratni lastniki Majdičevega mlina, pa je sodnik s premoženjsko pravnim zahtevkom napotil na morebitno pravdo. Vprašanje je sicer, če bi lahko izterjali kakšno odškodnino, saj Doder, ki se zdravi od odvisnosti od drog, ni zaposlen in živi od socialne pomoči.

Sočasno se je danes sklenilo tudi sojenje Doderju za očitano kaznivo dejanje nasilja v družini, za katerega obdolženi krivde ni priznal. Tožilstvo mu je očitalo, da bil v času skupnega bivanja v letih od 2018 do 2022 nasilen do svoje mame, da ji je večkrat grozil, jo žalil, jo tudi udaril in poškodoval. Tožilka je sodišču tudi za to kaznivo dejanje predlagala, naj obdolženemu izreče pogojno zaporno kazen enega leta s preizkusno dobo štirih let.

Zagovornik je v zaključni besedi dejal, da obdolžencu to dejanje ni bilo dokazano. "Gre za časovno neopredeljen in nekonkretiziran očitek, saj ni jasno, kdaj naj bi obdolženi vpil na oškodovanko, kdaj naj bi ji grozil in v kakšnih okoliščinah," je izpostavil Skubic. Med olajševalnimi okoliščinami pa je navedel obremenjujoče družinske razmere in da je bil obdolženi v preteklosti sam žrtev nasilja.

Tudi tričlanski sodni senat je presodil, da ni dovolj dokazov za obsodilno sodbo. Ferjan je pojasnil, da je oškodovanka poklicala policijo in ji opisala, kaj se je dogajalo, potem pa niti v fazi preiskave niti na glavni obravnavi ni hotela pričati, ostali dokazi in pričevanja pa niso bili zadostni. Tožilka je na ta del sodbe napovedala pritožbo.