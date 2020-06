12 kvalitetnih avtoserviserjev v Sloveniji

Zato, ker za svoje vozilo vsi želimo le najboljše, saj je le tako zagotovljena njegova vzdržljivost, dolgoročna raba, predvsem pa varnost na cesti. In dejstvo je, da še tako dober avtomobil potrebuje reden servis, da bo ostal v dobri formi. Zato servisa svojega jeklenega konjička ne bomo prepustili kar vsakomur, ampak želimo kakovostno, kvalitetno in strokovno ter profesionalno opravljeno storitev. Čeprav je vsak avtoserviser sigurno strokovnjak na svojem področju, pa lahko izbira napačnega oziroma neprimernega serviserja privede do neljubih posledic in škode na vozilu. Na primer, dovolj je lahko že izbira napačnega motornega olja, morda diagnostika vozila ni dovolj dobra in natančna...in nastane problem.

Seveda pa vsak od nas izbira avtoserviserja po nekih svojih kriterijih, nekateri gredo k nekomu, ki so mu ga priporočili prijatelji ali znanci, drugi se o servisih pozanimajo na spletu ipd. Seveda pa veliko odtehta tudi odnos do strank na servisu, prijaznost, poštenost, korektnost...ko smo enkrat zadovoljni tako s storitvami kot odnosom, se bomo tja radi vračali.

Da pa bo odločitev o izbiri malo lažja in morda pravilnejša, smo za vas izbrali in obiskali kar nekaj avtoserviserjev po celotni Sloveniji, ki so znani po dobro, kakovostno in kvalitetno opravljenem delu, korektnem in prijaznem odnosu do strank in so v svojem okolju zaradi tega zelo cenjeni. Hkrati pa boste lahko nekaj tudi prihranili, saj jih večina nudi kakšne popuste pri svojih storitvah, občasno pa imajo tudi različne akcije.

Dejavnost obiskanih serviserjev pogosto temelji na dolgoletni družinski tradiciji, vsi pa so menili, da je reklama "od ust do ust", se pravi, ko nekdo, ki je koristil njihovo storitev in bil zadovoljen, to pove še drugim, izredno učinkovita.

Če si želite prihraniti, jih pokličite še danes na objavljene telefonske številke. Za podrobnejši opis kliknite TUKAJ.

- 031 634 501, PIVKA

- 041 776 633, KRESNICE

- 031 389 032, ŠMARTNO pri SLOVENJ GRADCU

- 031 320 301, MARIBOR

- 041 325 266, GROSUPLJE

- 041 755 500, SLOVENSKE KONJICE

- 031 806 037, SLOVENJ GRADEC

- 041 738 125, VELENJE

- 070 554 007, VIDEM-DOBREPOLJE

- 041 210 803, ČRNOMELJ

- 031 389 032, ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

- 031 575 742, KOPER



Zato pokličite avtoserviserja še danes ali pa si preberite več informacij TUKAJ. Želimo si, da dobro poskrbite za vaš avto vsako sezono, saj boste tako na dolgi rok lahko prihranili veliko denarja in skrbi. Hvala za zaupanje.

Naročnik oglasa je Center hitrih d.o.o.