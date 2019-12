59.000 podpisnikov peticije za popolno prepoved pirotehničnih sredstev

Začela se je sezona pirotehnike, ki ima v javnosti vedno več nasprotnikov. Petarde so pri nas prepovedane že več kot 10 let, nekateri pa si želijo popolno prepoved vseh pirotehničnih izdelkov. Do sedaj se je pod peticijo za popolno prepoved prodaje in uporabe vseh pirotehničnih sredstev podpisalo že več kot 59.000 ljudi. Nekaj politične volje za to pa obstaja tudi že v parlamentu.