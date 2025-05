59-letni Ptujčan povečal svoj penis in premagal težave z erekcijo

Res je, sem eden redkih, ki ga že prej ni bilo sram priznati, da spodnji kolega enostavno ni več želel sodelovati. Zgodi se ti prvič in se tolažiš, da je to slučajno tak dan. Nato se čez čas ponovi in postaja vse bolj pogosto. Na koncu je to pripeljalo do tega, da sem se seksu z ženo začel izmikati, ker sem se pravzaprav želel izogniti sramoti in občutku krivde, hkrati pa sem imel še slabo vest, saj je žena mislila, da me ne privlači več.

Najhuje je to, da na začetku nisem ukrepal, ampak sem se zgolj tolažil, da je to naravno stanje človeka v srednjih letih. Celo življenje sem imel težavno službo, opravljal sem fizična dela skoraj 40 let, kar je pustilo posledice na mojem telesu in prepričan sem bil, da je to eden od stranskih učinkov mojega načina življenja. Žal pa je ta posledica vplivala tudi na moj odnos z ženo, saj sva se oba držala vedno bolj zase, prepiri pa so bili vedno bolj pogosti.