59-letnik kar štiri mesece v nevzdržnih razmerah čakal na pomoč

V občini Kočevje je zjutraj na pobudo župana Vladimirja Prebiliča potekal sestanek pristojnih služb, na katerem so se dogovorili o možnih rešitvah za 59-letnika, ki naj bi živel v nemogočih razmerah. Dogovorili so se, da ga bodo začasno premestili na drugo lokacijo, zagotovili mu bodo tudi zdravstveno oskrbo. Zaradi bolezni je namreč moški prikovan na posteljo, ne more niti toliko vstati, da bi se odpravil do stranišča ali kuhinje. O njegovi stiski so sicer prve poročale Slovenske novice. 59-letnik živi v starem podstrešnem stanovanju, v katerem vladajo nemogoče higienske razmere, v postelji je in pije, prav tako opravlja veliko in malo potrebo. V tako hudi stiski pa je že več mesecev.

Nehigienične razmere, v katerih živi 59-letnik.

Kot so danes sporočili iz Občine Kočevje, so na sestanku sprejeli urgenten načrt, kako pomagati 59-letniku. Med drugim so se dogovorili, da mu bo Zdravstveni dom Kočevje zagotovil zdravstveni pregled in redno nego oz. patronažo, zavod Jutro pa mu bo dostavljal hrano in izvajal nego. Začasno bodo sicer 59-letnika premestili na drugo lokacijo. Vmes bo center za socialno delo prevzel izvedbo čistilne akcije v stanovanju, zdravstveni dom pa oddal vlogo za namestitev v dom starejših občanov. To vmesno obdobje bo tudi zagotovil ustrezno negovalno posteljo.

59-letnika bodo začasno premestili na drugo lokacijo.