5G – mobilno omrežje za neslutene možnosti razvoja

Za posameznike pomeni nova mobilna generacija bolj evolucijo, saj je delovanje že s sedanjo generacijo na visoki ravni. A uporabniki mobilnih naprav iz leta v leto porabljamo več podatkov, posebej ker pretočne vsebine postajajo del našega vsakdana. In ker ljudje vedno stremimo k še več, bomo seveda z veseljem izkoriščali vse prednosti 5G. Na svojem novem omrežju bomo namreč lahko vse počeli hitreje in bolj učinkovito. Denimo veliko hitreje prenašali filme, pametni domovi bodo postali še pametnejši, varnejši in udobnejši, naše spletne nakupovalne izkušnje bodo dobile nove dimenzije, prav tako bo močno obogateno spremljanje športnih dogodkov.

To bo pripomoglo k razvoju pametne industrije, kmetijstva in skupnosti kot celote. Tehnologija 5G omogoča v kombinaciji z internetom stvari izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in učinkovitejšo rabo obnovljivih virov energije. Pripomore lahko pri zmanjševanju onesnaževanja zraka in vode, zmanjšanju odpadne vode hrane, zaščiti divjih živali in okolja, omogoča nastanek pametnih mest.

Posamezniku bo torej nova generacija mobilne telefonije popestrila življenje, še veliko bolj pa bodo neskončne možnosti, ki jih ponuja 5G, prišle do izraza v gospodarstvu. Zaradi občutno višjih hitrosti bodo namreč posledično zakasnitve minimalne, to pa je zelo pomembno pri komunikaciji med različnimi napravami tj. internetu stvari.

V kombinaciji s tehnologijo virtualne (VR) in razširjene (AR) resničnosti pa bo 5G omogočal tudi obogatene izkušnje. S posebnimi pametnimi očali bomo lahko na daljavo del koncertnega dogodka na drugi strani sveta, pokukali v sicer za obiske zaprte destinacije, denimo strogo zavarovane narodne parke, ali se »srečali« z živalmi, ki so že davno izumrle. S pomočjo odzivnih oblačil bodo navdušenci nad video igrami začutili vibracije pri vožnji formule itd.

Tudi pri javni varnosti, delovanju v nesrečah prinaša 5G prednosti, gasilcem in reševalcem bo olajšal delo pri gašenju požarov, reševanju iz gora in tudi pri iskanju pogrešanih oseb ali hišnih ljubljenčkov. Prav tako omogoča razvoj digitalizacije zdravstvenih storitev, zdravstveno obravnavo bolnikov na daljavo in specifične kompleksne rešitve, kot so diagnostika, svetovanje in operacije na daljavo.

Telemach: največja pokritost z gigabitnimi hitrostmi

Koristi 5G bomo tako občutili na vseh ravneh našega življenja in v Sloveniji je gigabitno omrežje s pravo 5G izkušnjo prvi predstavil Telemach. Omrežje 5G za zdaj ponuja v 13 večjih mestih po Sloveniji, hkrati pa pospešeno nadaljuje njegovo vzpostavitev. S kombinacijo obstoječih LTE spektrov z novimi 3.500 in 700 Mhz tako zagotavlja največjo pokritost z gigabitnimi hitrostmi pri nas. S tem podjetje znova postavlja tehnološke temelje, ustvarja prednost pred konkurenco ter odgovarja na zahteve po vedno večjih hitrostih in kapacitetah omrežja.

Nadgradnja paketov VEČ

Tehnologija 5G je omogočila tudi vnovično nadgradnjo Telemachovih najbolj prodajanih mobilnih paketov VEČ. Poslej vsi vključujejo neomejeno količino klicev in SMS sporočil, povečala se je tudi količina prenosa podatkov, v paketu VEČ je je zdaj na voljo 5 GB, v paketu ŠE VEČ kar 80 GB, medtem ko je v paketu NAJVEČ že dalj časa neomejena. Prav z nenehnimi nadgradnjami in zagotavljanjem visoko tehnoloških, kakovostnih in stabilnih storitev Telemach ostaja najhitreje rastoči mobilni ponudnik, ki mu zaupa že več kot 620.000 zadovoljnih uporabnikov.





Naročnik oglasa je Telemach.