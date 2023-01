6 načinov do naravno dolgih in močnejših trepalnic

Ste tudi vi že pomislili, da bi preizkusili serum za rast trepalnic, vendar ne veste, kakšne rezultate lahko pričakujete?

Definitivno vam bo kakovosten serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash podaljšal in zgostil vaše naravne trepalnice, če pa se najdete še v kakšnem spodnjem opisu pa vam toplo svetujemo uporabo seruma, saj bo poskrbel za številne pozitivne učinke. Prve spremembe bodo vidne že po 2 tednih uporabe in kmalu boste lahko vrgli vse škodljive maskare stran, saj bodo vaše trepalnice že dovolj naravno dolge, goste in temne.

1. Pri odstranjevanju maskare mi trepalnice izpadajo K akršnokoli odstranjevanje ličil lahko močno poškoduje vaše trepalnice, saj jih z drgnjenjem naredimo šibkejše in občutljivejše. Ko poškodujemo naše trepalnice, se lahko prične intenzivno izpadanje , kar seveda vpliva na končni izgled. Žal se prekomerno izpadanje še toliko bolj pozna, ko nanesemo več slojev maskare, saj maskara še bolj poudari izpadle trepalnice. Trepalnice so res tako nežne, da zlahka izpadejo iz svojih mešičkov ob premočnem pritisku. Zato je potrebno biti toliko bolj pozoren pri odstranjevanju in se potruditi, da smo zares nežni in previdni pri čiščenju. Seveda pa lahko svoje trepalnice okrepite in ji naredite močnejše, če imajo vse potrebne vitamine in minerale za rast in močen obstoj. Serum za rast trepalnic EYELASH vsebuje dinatrijev fosfat, saj okrepi tudi tiste najmanjše in najtanjše trepalnice, ki kmalu po redni uporabi postanejo močnejše in daljše.

2. Na določenem predelu mi trepalnica ne zraste Trepalnice lahko včasih pokažejo prve znake zdravstvenih težav, kot so avtoimunska, ščitnična, vnetna ali celo onkološka zdravstvena stanja. Če vam že dlje časa na določenem predelu nikakor ne zraste nova trepalnica, je skrajni čas, da ukrepate. Najboljše boste zaščitili svoje trepalnice pred izpadanjem, če boste uporabili serum napredne tehnologije. Serum EYELASH bo tudi poskrbel, da vam trepalnice zrastejo na tistih predelih, kjer jih prej morda ni bilo. Dodatni plus? Poleg super zaščite svojih naravnih trepalnic, boste poskrbeli tudi za gostejše, daljše, temnejše in polnejše trepalnice in to na popolnoma naraven in varen način.

3. Pogosto uporabljam umetne trepalnice Čeprav umetne trepalnice v trenutku odprejo vaše oči in jih še dodatno polepšajo, žal na dolgi rok to ni priporočljivo , saj boste s tem dejanjem naredili več škode kot koristi. Se sprašujete zakaj? Odgovor je preprost. Ko nanesete umetne trepalnice to ustvari dodatno težo na vaših naravnih trepalnicah, kar pa zelo hitro povzroči dodatno izpadanje vaših trepalnic in izgubljanje volumna. Veliko boljša alternativa je vsekakor uporaba seruma za rast trepalnic, ki bo postopoma oziroma dan za dnem uspešno hranil vaše trepalnice z vsemi naravnimi vitamini in že po nekaj tednih redne uporabe, zagotovo ne boste več želeli uporabljati maskare, saj boste dosegli čudovito dolžino in potemnitev svojih naravnih trepalnic. Z redno uporabo seruma boste zavarovali tudi izjemno pomembne lasne mešičke, ki skrbijo za kvaliteto in gostoto vaših naravnih trepalnic.

4. Hodim na tretmaje za podaljšane trepalnice Tudi pri podaljšanih trepalnicah imamo podobno zgodbo, saj se velikokrat zgodi, da so narejene zelo površno in slišali smo že ogromno izkušenj deklet o tem, kako lahko po podaljševanju trepalnic skoraj popolnoma ostaneš brez svojih trepalnic. Veliko škode pri umetnih trepalnicah lahko tudi naredimo z neustrezno nego doma in tako kot pri umetnih trepalnicah, je tudi tu najboljša alternativa in rešitev za najboljši izgled uporaba seruma, ki bo vam pričaral pogled, ki si ga želite. Podaljšane trepalnice tudi zelo pogosto izgledajo preveč umetne in ko vam določena trepalnica izpade, lahko to pokvari celotni izgled. 5. Velikokrat uporabljam vodoodporno maskaro Če ste ljubiteljice vodoodporne maskare in jo uporabljate na dnevni bazi , se boste žal morale hitro soočati s težavami, ki vam jih lahko nakoplje vaša vodoodporna maskara. Se sprašujete, zakaj in kako? Kot prvo so slabša izbira že zaradi tega, ker se veliko težje odstranijo in je potrebno veliko več dregnjena in mučenja trepalnic pri čiščenju. Pa tudi ko mislite, da vam je uspelo odstraniti prav vse, se pri vodoodpornih maskarah zelo pogosto zgodi, da še vedno ostane kakšna manjša sled čez noč, ki zelo negativno vpliva na nadaljnji izgled vaših trepalnic. Prav tako se lahko v takšnih močnih maskarah prisotne alergene sestavine, ki izzovejo različna vnetja ali celo ekceme. Če nikakor ne želite izpustiti vodoodporne maskare iz svojega rituala, vam svetujemo, da redno uporabljate tudi serum za trepalnice EYELASH, ki bo vaše trepalnice z zaščitnim slojem popolnoma obnovil in jih ščitil pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

6. Imam maskaro s pretečenim rokom uporabe Čas je, da končno očistite svojo torbico za ličila. Tudi če res skrbno in lepo varujte svoja ličila, žal vsakemu produktu po določenem času poteče rok uporabe. Tudi če niste občutljivi, lahko zaradi pretečenega roka dobite alergijo ali kakšne druge nevšečnosti . Stara maskara je lahko polna bakterij, ki hitro sproži skoraj nepopravljivo škodo ali okužbo. Koliko časa lahko uporabljate maskaro, da si zagotovite varno uporabo? Največ 3 mesece. Tudi če se vam zdi, da bi jo lahko uporabljali dlje časa ali jo porabili do konca – rajo jo zavrzite in privoščite svojim trepalnicam novo. Če že pred potekom treh mesecev začutite srbeč ali pekoč občutek na očeh, je to znak, da je potrebno zamenjati maskaro za drugo znamko. Enako velja tudi za uporabo vedno popularnega eyelinerja. Če se želite izogniti takšnim nevšečnostim, uporabljate serum za rast trepalnic, ki je strokovno pregledan in priporočljiv tudi s strani dermatologov in profesionalnih kozmetologov.

Kje lahko dobim najučinkovitejši serum za rast trepalnic na trgu? Serum Lux-Factor EYELASH lahko sedaj naročite po promocijski ceni in to s kar 50 % popustom na spletni strani www.luxfactor.com . Prav tako lahko serum EYELASH uporabljate tudi na svojih obrveh in s tem pridobite popolno obliko. Obvarujte svoje trepalnice in jih negujte z dodatnimi vitamini in minerali, ki bodo vaše naravne trepalnice dodatno zaščitile in nudile vse potrebno za učinkovito rast in pravo gostoto. Serum lahko naročite na spletni strani ali pa kar pokličite na telefonsko številko: 01 777 41 07 in oddajte svoje naročilo. Prav tako sprejemamo naročila seruma na naši Facebook strani in na našem Instagram profilu, kjer vas tudi redno obveščamo o drugih ugodnostih.

