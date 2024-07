6 nasvetov za lajšanje prebavnih težav po tradicionalni kitajski medicini

Simptomi, ki kažejo na neravnovesje v želodcu so: krvavitev dlesni, slab zadah, šibke in nerazvite mišice (slab mišični tonus), pogosti krči v mišicah, napihnjenost, zgaga, bolečine v želodcu, nenehna zaskrbljenost, hrepenenje po sladkem.

Po tradicionalni kitajski medicini sta stanje želodca in blata dva izmed štirih ključnih pokazateljev disharmonije v telesu. Zdravnik tradicionalne kitajske medicine vas na brezplačnem diagnostičnem pregledu vedno povpraša po stanju želodca in blata.

NASVETI:

Redni in raznoliki obroki

Izbirajte lokalna in sezonska živila. Spomladi in poleti si lahko privoščite več surove hrane, jeseni in pozimi posegajte po živilih, ki so termično obdelana. Večerjo si najkasneje privoščite ob 19h zvečer.

Redna telesna aktivnost

Ljudje smo ustvarjeni za gibanje, marsikomu pa za gibanje zmanjka časa ali energije. Umestite gibanje med redne dnevne opravke. Namesto z dvigalom se odpravite peš po stopnicah, namesto do trgovine z avtom, pojdite peš, medtem ko gledate film naredite 10 počepov, ko stojite v vrsti zavestno težo prestavljajte iz ene noge na drugo in stiskajte notranje trebušne mišice ...

Poskrbite za dovolj spanca

Odrasla oseba potrebuje 7-8 ur spanca. Spanec je pomemben za regeneracijo telesa.

Ustrezno soočanje s stresom

Stres je danes redni spremljevalec posameznika. Poiščite di eno ali več dejavnosti, s katerimi boste razbremenili miselne procese: poslušanje glasbe, sprehod v naravi, šport, meditacija, preživljanje časa v tišini ...

Samomasaža

Pritisk in stimulacija točk okrog popka. Širina prsta navzgor, levo, navzdol in desno. Pritisnite in držite 10-20 sekund.

Brezplačni diagnostični pregled

Prijavite se na brezplačni diagnostični pregled po tradicionalni kitajski medicini in preprečite razvoj hujših obolenj.