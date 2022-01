6 pomembnih dejstev o profesionalnem čiščenju zob

Profesionalno in redno čiščenje zob v ordinaciji je bistveni del dobre ustne higiene. Zelo pomembno je za ohranjanje zdravja vaših zob in dlesni, predvsem pa za preprečevanje morebitne težave, kot sta vnetje dlesni oziroma gingivitis ali karies.

Zakaj so obiski pomembni? Pomen rednih obiskov ordinacije ustnega higienika je velik, ker je zdravje zob in dlesni pomembno in ker želite ohraniti sijoč nasmeh. Če še nikoli niste opravili profesionalnega čiščenja zob in če se sprašujete, če je čiščenje zob prednostna naloga ali ne, razmislite o naslednjih prednostih: 1. Preprečevanje kariesa Eden od najbolj očitnih razlogov, zakaj ljudje redno obiskujejo ordinacijo za dentalno higieno, je izogibanje kariesu. Profesionalno čiščenje zob je veliko bolj prijetna izkušnja, kot vrtanje zob zaradi zobnega kariesa. 2. Preprečevanje izgube zob Bolezen dlesni lahko povzroča veliko nevšečnosti. Začne se, ko se na zobeh naberejo obloge in se teh ne odstrani. Ko bolezen dlesni napreduje, se obloga že nahaja pod dlesnijo, kjer lahko uniči podporna kostna tkiva. Ko se to zgodi, začnejo zobje izgubljati kostno podporo in postanejo majavi. Profesionalno čiščenje zob in obzobnih tkiv močno pripomore, da do teh težav ne pride.

3. Naj bo vaš dah svež Čiščenje zob pomaga nadzorovati bakterije v ustih, ki povzročajo slab zadah. Čeprav lahko redno ščetkanje in nitkanje zob doma pomagata ohranjati svež dah, je profesionalno čiščenje zob vsakih 6 mesecev pomembno tudi za ohranjanje dobrega ustnega zdravja. 4. Prihranite denar V kolikor pacienti načrtujejo profesionalno čiščenje v ordinaciji dentalne higiene, pogosto ugotovijo, da je zaradi rednih obiskov pri ustnemu higieniku veliko manj verjetno, da bodo pozneje potrebovali drage postopke zaradi zdravljenja zob. 5. Polepšajte svoj nasmeh Ne le lep in sijoč nasmeh, predvsem zdrav nasmeh je tisti, ki ga imajo pacienti, ki redno obiskujejo ordinacijo dentalne higiene. Zobje so bolj bele barve, brez zabarvane sklenine ter z veliko manj zobnih oblog in zobnega kamna. 6. Izboljšajte svoje splošno zdravje Zdravje vaših zob in dlesni lahko močno vpliva na splošno zdravje. Okužba zoba lahko posledično povzroči resne zdravstvene posledice. Po drugi strani pa lahko redni pregledi in profesionalno čiščenje trdih in mehkih zobnih oblog izboljšajo vaše splošno zdravje in vam pomagajo preprečiti nekatere resne zdravstvene težave, ki se lahko pojavijo pozneje.

DENTALNA HIGIENA

Plak in zobni kamen Obloge na zobeh niso nič drugega kot čista in lepljiva plast bakterijskih kolonij. Če te lepljive snovi ne odstranite, bo postala trda in se spremenila v zobni kamen. Trde zobne obloge ali zobni kamen pa je s ščetkanjem in nitkanjem fizično nemogoče odstraniti. Če se oblog ne odstrani, postane pacient dovzeten za različne ustne bolezni. Takšne obloge lahko odstranimo le s profesionalnim inštrumentarijem. Bolezen dlesni Pri pacientih smo vedno pozorni na bolezni dlesni, saj so zdrave dlesni pomemben temelj za zdrave zobe. Za preverjanje zdravja dlesni uporabljamo posebno orodje, ki meri, kako globok je prostor med dlesnijo in zobom. Zdrave dlesni imajo plitvejše prostore, pri ljudeh z boleznijo dlesni pa postane prostor globlji. Zgodnje odkrivanje bolezni dlesni lahko močno vpliva na preprečevanje razvoja resnejših težav.

