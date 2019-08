60 gasilcev, helikopter slovenske vojske in vreme umirili požar na Ajdovskem

Nekaj skrbi je povzročila burja, zaradi katere se je požar širil po hribu navzogr proti naselju Col. Kot so sporočili gasilci, je požar izbruhnil približno 500 metrov nad cesto pod Zagrižo. Kot nam je povedal vodja intervencije Blaž Mlečnik, je na terenu 60 gasilcev Gasilsko reševalnega centra in prostovoljcev iz gasilske zveze Ajdovščina. Za pomoč so zaprosili tudi prostovoljne gasilce iz Gasilske zveze Vipava. Pri gašenju požara pa je pomagal tudi helikopter slovenske vojske.