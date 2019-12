60 let po odprtju hrama demokracije prenovili malo dvorano Državnega sveta

Ob obletnici plebiscita so v državnem zboru odprli prenovljeno ''malo dvorano'', kjer sicer domujejo državni svetniki. Temeljita obnova spomeniško zaščitenega prostora je trajala pet mesecev in stala milijon evrov in pol. Dvorana naj ne bi služila le državnim svetnikom, ampak bo lahko tudi alternativa za zasedanja poslancev, Slovenija pa naj bi jo izkoristila tudi med drugim predsedovanjem EU.