60 prostovoljcev začelo z barvanjem prostorov pediatrične klinike

Prostore, v katerih skrbijo za težko bolne otroke, bodo s to prostovoljsko akcijo osvežili prvič, odkar je bila pred 10 leti zgrajena pediatrična klinika, je poudaril poslovni direktor pediatrične klinike Teodor Žepič. Bolniki na oddelku, ki skrbi za kemoterapije in transplantacije, preživijo veliko časa."Zdravljenje in zapleti so težki, pa vendar se trudimo v tem obdobju, kolikor je le možno, otrokom življenje tukaj olajšati," je povedala predstojnica oddelka Lidija Kitanovski.

17 otrok, ki se trenutno zdravijo na oddelku, so premestili na imunološki, endokrinološki in nevrološki oddelek. "Delo teče nemoteno," je poudarila Kitanovska.

Prostovoljsko akcijo je pripravila farmacevtska družba Medis, okoli 60 zaposlenih bo popoldneve namenilo delu na pediatrični kliniki. Pridružili sta se tudi podjetji Jupol in Topdom, ki sta podarili material. "Za pleskanje celega oddelka je potrebno zelo veliko materiala. Podarili smo med 80 in 100, folije pa približno 200 kosov velikih 20 kvadratnih metrov," je za STA pojasnila predstavnica podjetja Topdom Valerija Kuhar. Sodelovali bodo tudi njihovi zaposleni.

Podjetje Medis s številnimi prostovoljskimi akcijami obeležuje 30 let uspešnega delovanja, v podjetju namreč želijo uspeh vračati družbi. "Vemo, da sta diagnoza in bivanje na oddelku izjemno naporna za otroke ter starše. Ne znamo zdraviti, lahko pa pomagamo na ta način," je pojasnila koordinatorka projekta Živa Janež Višnar. "Ni hujšega, kot če naši otroci zbolijo in morajo biti v bolnišnici," je dodal ustanovitelj podjetja Medis Tone Strnad.