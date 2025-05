6000 lačnih ust: pivo štiri evre, čevapčiči devet

Že od jutra je z Rožnika dišalo po mesnih dobrotah, gostinci pa so brez predaha rezali, pekli in polnili krožnike, da nihče ne bi ostal lačen ali žejen.

"Žal moramo mi največ delati, ko so drugi prosti. Imamo 20 odojkov in šest jagenčkov," se je smejal Stane Cvetan. "Sodov piva je približno 60, 70. Zmanjkati ne bi smelo, vedno imamo zaloge za take primere," je dodal Luka Šmigoc.

Pivo na Rožniku praviloma vedno teče v potokih, ne glede na to, koliko stane. Letos so obiskovalci za velik kozarček sicer odšteli štiri evre, pol evra več kot lani."Tako je. Saj drugače je tri evre tudi v gostilni," "Postopoma dvigujejo cene, ampak ni preveč drago, meni se ne zdi," "Normalna cena je. V centru je enaka cena ali pa še višja. Do sem je treba pripeljati," pa so gostince jemali v bran.