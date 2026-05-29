Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

61-letni Slovak prevažal 23.000 tablet, nekatere prepovedane

Murska Sobota, 29. 05. 2026 14.06 pred 27 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
N.V.
Prepovedane tablete

Na območju Prosenjakovcev so policisti pri vozniku vozila slovaških registrskih oznak našli večjo količino različnih kapsul. Ugotovljeno je bilo, da gre za prepovedane snovi v športu, zoper voznika pa bo podana kazenska ovadba.

Pred dvema dnevoma so policisti s PU Murska Sobota zaustavili voznika in ga kontrolirali. Med pregledom vozila so policisti v različnih embalažah našli večjo količino različnih kapsul.

Prepovedane tablete
Prepovedane tablete
FOTO: PU Murska Sobota

Na kraj so prišli tudi uslužbenci FURS, ki so na podlagi označb na embalaži ugotovili, da gre za prepovedane snovi v športu. 61-letni slovaški državljan je iz Slovaške v Slovenijo prepeljal približno 23.000 tablet, pri čemer je bilo za nekatere od njih ugotovljeno, da spadajo med prepovedane snovi v športu, so nam sporočili s policijske uprave.

Poleg tega so nekatere tablete, kot so Ligandrol, Ibutamoren, Stanodrol, Trembolone, Cardarine, uvrščene na listo prepovedanih snovi v športu za leto 2026.

Snovi bodo zdaj poslane na analizo, zoper osumljenega pa bo podana kazenska ovadba, za katero je zagrožena kazen zapora od enega do deset let. Skupna vrednost zaseženih snovi po nestrokovni oceni znaša približno 15.000 evrov.

tablete prepovedane snovi slovaška zaseg
24ur.com Statistika martinovanja: policisti odvzeli 366 vozniških dovoljenj
24ur.com V pošiljkah več sto tisoč prepovedanih tablet, osumljeni v priporu
24ur.com Velik zaseg: 31 kg bonbonov s konopljo, e-cigarete s prepovedano drogo ...
24ur.com Večji zaseg drog: substance v obliki žele bonbonov in elektronskih cigaret
24ur.com Pijan in pod vplivom droge: 47 kazenskih točk in 4070 evrov kazni
24ur.com Na avtocesti pri Šibeniku ustavili Slovenca z 200 grami kokaina
24ur.com Hrvat tihotapil več kot 300.000 tablet. Živčen policistom lagal o cilju
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Victoria13
30. 05. 2026 08.47
EU raj za kriminalce vseh profilov...Kaj bi šele našli, če bi vse pregledovali???
Odgovori
+2
2 0
Trikrat cepljen
29. 05. 2026 14.38
Verjetno je bila zaloga le za osebno uporabo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763