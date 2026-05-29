61-letni Slovak prevažal 23.000 tablet, nekatere prepovedane

Pred dvema dnevoma so policisti s PU Murska Sobota zaustavili voznika in ga kontrolirali. Med pregledom vozila so policisti v različnih embalažah našli večjo količino različnih kapsul.

Na kraj so prišli tudi uslužbenci FURS, ki so na podlagi označb na embalaži ugotovili, da gre za prepovedane snovi v športu. 61-letni slovaški državljan je iz Slovaške v Slovenijo prepeljal približno 23.000 tablet, pri čemer je bilo za nekatere od njih ugotovljeno, da spadajo med prepovedane snovi v športu, so nam sporočili s policijske uprave.

Poleg tega so nekatere tablete, kot so Ligandrol, Ibutamoren, Stanodrol, Trembolone, Cardarine, uvrščene na listo prepovedanih snovi v športu za leto 2026.

Snovi bodo zdaj poslane na analizo, zoper osumljenega pa bo podana kazenska ovadba, za katero je zagrožena kazen zapora od enega do deset let. Skupna vrednost zaseženih snovi po nestrokovni oceni znaša približno 15.000 evrov.