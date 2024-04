62-letnemu profesorju šestletna zaporna kazen zaradi nasilja v družini

Ženski so določili so tudi triletno varstveno nadzorstvo, obiskovati pa bo morala tudi psihološko svetovalnico, piše Dnevnik.

Zakonca, oba sta po poklicu pedagoga, sta bila del razširjene ljubljanske družine. Ta je na zunaj ves čas delovala kot povsem idealna, a kar se je več let odvijalo za štirimi stenami, je govorilo o povsem drugi zgodbi, poroča Delo. Prva žena in štirje otroci 62-letnega moškega so bili namreč več let deležni udarcev, boksanja, lasanja in drugih oblik surovega nasilja, poniževanja, žaljivk in zmerljivk.