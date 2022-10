6400 otrok na plečih le treh pediatrinj, novorojenčkov ne vpisujejo več

Na težave, v katerih se je nedavno znašel Zdravstveni dom Škofja Loka, so nas opozorili tamkajšnji prebivalci. Novih otrok in novorojenčkov ne sprejemajo več, starše napotujejo v zdravstvene domove v okoliških občinah, kjer pa otroci prav tako ne pridejo do pediatra. Prednost imajo namreč domačini, so nam pojasnili.

Da bi bilo slednje nemogoče, se zavedajo tudi v zdravstvenem domu. "Razmere rešujemo po najboljših močeh," so zagotovili v ustanovi in pojasnili, da imajo dogovor s tremi zunanjimi pogodbenimi zdravnicami. "Dve že delata po en dan na teden, tretja začne v januarju," pravijo. Pomoč pa bodo dobili tudi v obliki specializantov. Trenutno jim v zdravstvenem domu ena specializantka že pomaga, januarja pa pride še ena. "Dogovarjamo se še o tretji."

A tudi bližnja prihodnost jim za zdaj ne napoveduje svetlejših časov. Že tamkajšnji pacienti so nas opozorili, da z novim letom odhaja še ena pediatrinja. Zdravstveni dom pa: "Zaradi preobremenitve v sedanji situaciji je še ena od pediatrinj napovedala svoj odhod," potrdijo. Odhaja s koncem januarja. Če ne najdejo zamenjave, bi lahko tako 6400 otrok in mladostnikov morali prevzeti le dve obstoječi pediatrinji.

6400 malih pacientov je tako padlo na pleče preostalih treh pediatrinj. 1600 pacientov, ki so ostali brez osebne zdravnice, so s septembrom, ko je trojica zaposlenih odšla, po principu, da lahko otroci zdravstveno oskrbo dobijo pri kateri koli v trenutnem turnusu, prevzele preostale pediatrinje.

"V Zdravstvenem domu Škofja Loka smo še nedavno imeli solidno kadrovsko sestavo," pojasnjujejo v zdravstvenem domu. Imeli so namreč štiri pediatrinje in dve specializantki, s katerima so bili dogovorjeni za zaposlitev. "To bi pokrilo eno bližnjo in eno kasnejšo upokojitev," so pojasnili. A splet okoliščin je pripeljal do situacije, ki je niso pričakovali: "Nepričakovano smo ostali brez ene pediatrinje in obeh specializantk. Vse so svojo karierno pot zastavile bližje krajem bivanja oz. jo prilagodile dodatnim strokovnim ambicijam."

Zagovornik pacientovih pravic Avgust Rebic ob tem ZD svetuje, da za paciente, ki morebiti nimajo pediatra, uredijo sistem po vzoru ZD Kranj. Tam so namreč zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov pripravili nadomestno ambulanto, namenjeno osebam, ki so ostale brez družinskega zdravnika. Delovala je dvakrat na teden, podobno pa bi lahko v Škofji Loki uredili tudi za otroke brez pediatra.

S takšno prakso, ki so jo nedavno imeli v ZD Kranj, še vedno pa je aktualna v ZD Tržič, so seznanjeni tudi v Škofji Loki, vendar pa ob tem poudarjajo, da je bila takšna začasna ureditev v dveh navedenih primerih urejena za odrasle, ne pa tudi na področju pediatrije. "Precej podobno je naši praksi v otroškem dispanzerju, ko z angažiranjem pogodbenih zdravnikov in specializantov pokrijemo določene dneve v tednu," dodajajo.

Škofjeloškim šolam in vrtcem poslali obvestila za starše: Če ni nujno, otrok ne vozite v ZD

Da bi vsaj nekoliko razbremenili zdravnice za otroke in mladostnike, se je zdravstveni dom obrnil tudi na vrtce in šole. Njihovo vodstvo so namreč prosili, naj med starše delijo sporočilo, katera stanja lahko sami zdravijo doma. "Da bodo vsi otroci, ki zdravstveno oskrbo potrebujejo, to tudi dobili, prosimo za razumevanje in sodelovanje. Na ambulanto se obrnite takrat, ko otrok potrebuje obravnavo. Marsikatero stanje lahko poskusite rešiti sami," so zapisali in pripisali nekaj priporočil ter navodil za ravnanje v nekaterih pogostejših primerih in situacijah.

Med nenujna zdravniška stanja so našteli komarjeve pike, odstranjevanje klopov, nekajdnevni prehlad brez vročine ali težkega dihanja, rahlo povišano temperaturo, ki traja manj kot tri dni in otroku ne povzroča težav, izpuščaje, ki se pojavijo brez drugih simptomov in otroku ne povzročajo težav, se ne slabšajo in ob intenzivni negi z negovalnimi mazili izginejo v roku enega tedna, manjše odrgnine in praske ter bradavice. Za starše so pripravili tudi nekaj navodil in priporočil.