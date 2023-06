65-letnik, ki je kri daroval že 170-krat: To je moje poslanstvo

V soboto so se na 31. srečanju slovenskih krvodajalcev v Veržeju družili mnogi, ki so kri darovali že 50-krat, 100-krat in celo 150-krat. Rekorder med njimi je bil Zdravko Širec iz Kočnega pri Laporju, ki je kri začel darovati pri 18. letih in bo letos, pri 65. letih, kar je tudi zgornja starostna meja za krvodajalce, sklenil svojo humano krvodajalsko pot.

"Vedno sem najprej pomislil na sočloveka, prijatelja, sodelavca in kri darujem izključno zato, da bi lahko rešil kakšno življenje, komu pomagal pri ozdravitvi ... To je tisto, kar me žene, da se štirikrat letno odzovem krvodajalskim akcijam, ker vem, da je kri preprosto potrebna energija za življenje. Hvaležen sem, da sem zdrav in lahko še vedno darujem kri. To je moje poslanstvo. Življenje je zelo pestro in bogato, če se zavedaš, da nisi tukaj samo zase, ampak tudi za sočloveka," je ob 170-em darovanju povedal humanitarec z dušo in telesom.