65-letnik priznal krivdo za spolno zlorabo sedemletnice

Sodišče je javnost z naroka izločilo zaradi zaščite osebnega življenja mladoletne deklice, obtoženi pa je na njem sodeloval preko videopovezave iz pripora, v katerem je od poletja. Na sodišču so za Dnevnik naknadno pojasnili, da je moški krivdo priznal. Sodnica je njegovo priznanje sprejela, sodbo pa bo izrekla v prvi polovici novembra. Grozi mu od tri do osem let zapora.

Po neuradnih informacijah časnika naj bi obtoženi poleti napadel sedemletno sosedo. Objavo o domnevnem kaznivem dejanju takrat še osumljenega 65-letnika so proti koncu junija na družbenem omrežju Facebook delili v organizaciji Panter Slovenija – skupini, ki se, kot pravijo, "bori proti pedofiliji, spolnim plenilcem, nasilju nad živalmi, zlorabam nemočnih ter spolnemu in družinskemu nasilju". "Prejeli smo primer hude zlorabe sedemletne deklice. Takoj smo ukrepali in vse dokaze predali na policiji v Zagorju ob Savi. Osumljeni je trenutno v priporu," so zapisali takrat.

Nanje se je obrnila mama domnevne žrtve, ki je kmalu zatem o dogajanju anonimno spregovorila v pogovoru za Planet TV. Po njenih navedbah je šla deklica rada k obtoženemu, saj se ji prikupil s sladkarijami in živalmi. Na neki točki je deklica postala bolj zadržana, a mami ni povedala, kaj se je dogajalo. Deklica je k sosedu večkrat vzela svoj telefon, na katerem je mama nato našla posnetek domnevne spolne zlorabe. Navezala je stik z omenjeno organizacijo in nazadnje skupaj z njimi obvestila policiste.