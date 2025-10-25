Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

65-letnik priznal krivdo za spolno zlorabo sedemletnice

Ljubljana, 25. 10. 2025 09.56 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
0

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je potekal predobravnavni narok za 65-letnega moškega, ki mu tožilstvo očita spolni napad na sedemletnega otroka. Obtoženi je krivdo priznal, poroča Dnevnik. Predobravnavni narok je sicer potekal za zaprtimi vrati.

65-letnik naj bi poleti spolno nadlogoval 7-letnico, sicer sosedo. (Slika je simbolična)
65-letnik naj bi poleti spolno nadlogoval 7-letnico, sicer sosedo. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Sodišče je javnost z naroka izločilo zaradi zaščite osebnega življenja mladoletne deklice, obtoženi pa je na njem sodeloval preko videopovezave iz pripora, v katerem je od poletja. Na sodišču so za Dnevnik naknadno pojasnili, da je moški krivdo priznal. Sodnica je njegovo priznanje sprejela, sodbo pa bo izrekla v prvi polovici novembra. Grozi mu od tri do osem let zapora.

Po neuradnih informacijah časnika naj bi obtoženi poleti napadel sedemletno sosedo. Objavo o domnevnem kaznivem dejanju takrat še osumljenega 65-letnika so proti koncu junija na družbenem omrežju Facebook delili v organizaciji Panter Slovenija – skupini, ki se, kot pravijo, "bori proti pedofiliji, spolnim plenilcem, nasilju nad živalmi, zlorabam nemočnih ter spolnemu in družinskemu nasilju". "Prejeli smo primer hude zlorabe sedemletne deklice. Takoj smo ukrepali in vse dokaze predali na policiji v Zagorju ob Savi. Osumljeni je trenutno v priporu," so zapisali takrat.

Nanje se je obrnila mama domnevne žrtve, ki je kmalu zatem o dogajanju anonimno spregovorila v pogovoru za Planet TV. Po njenih navedbah je šla deklica rada k obtoženemu, saj se ji prikupil s sladkarijami in živalmi. Na neki točki je deklica postala bolj zadržana, a mami ni povedala, kaj se je dogajalo. Deklica je k sosedu večkrat vzela svoj telefon, na katerem je mama nato našla posnetek domnevne spolne zlorabe. Navezala je stik z omenjeno organizacijo in nazadnje skupaj z njimi obvestila policiste.

spolna zloraba deklica obtoženi predobravnavni narok
Naslednji članek

NIJZ za zdaj ne zaznava več povpraševanja po cepljenju

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306