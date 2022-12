'65 odstotkov ljudi, ki pridejo v urgentne centre, tja ne sodi.' Kam pa?

Obljubil je, da vlada na prvo mesto postavlja zdravnike, ki jih najbolj primanjkuje – to so družinski in mladi zdravniki. Napovedal je, da bodo v prihodnjem letu izpeljali spremembo delovne zakonodaje, da bi olajšali postopke privabljanja "belih ovratnikov", med njimi pa so tudi zdravniki iz tujine, ki jih danes zapleteni postopki odvračajo od prihoda v Slovenijo.

A kljub dobrim namenom vlade so se razmere marsikje le še poslabšale. Da stanje ni dobro, priznava tudi Golob: "Teh težav ne moremo odpraviti, lahko se z njimi soočamo in zagotovo je prav, da o njih govorimo, ne moremo jih pa odpraviti v šestih mesecih. Zdravstvena reforma je predvidena za leto 2024. Takrat se bo začela izvajati. Do takrat gasimo požare."

Izpostavil je, da projekt nujne medicinske pomoči v Sloveniji, ki se je začel urejati leta 2015 z izgradnjo urgentnih centrov, ni bil nikoli zaključen. "70 javnih zdravstvenih zavodov izvaja službo NMP. Delovanje NMP je na 57 lokacijah 24-urno, 12-urno na sedmih lokacijah, mobilne enote so na 55 lokacijah. Pravilnik o NMP iz leta 2015 ni bil nikoli v celoti uresničen. Imamo silne težave pri vključevanju v bistvu vseh javnih zdravstvenih zavodov, predvsem pa zdravstvenih domov v dispečersko službo zdravstva. Težava, ki ni bila nikoli rešena. Trenutno se soočamo z urgentnimi centri, ki so v najhujši krizi, odkar so bili ustanovljeni. Urgentni center v Ljubljani, ki nikoli ni polno zaživel, je bil predviden za 135 tisoč obiskov na letni ravni. Leta 2019 jih je bilo 212.000, 2022 več kot 225.000."

Dokument, ki razburja javnost, je bil obravnavan 25. novembra 2022 v seminarski sobi ministrstva. Minister pravi, da gre za temeljni dokument, ki ga je pripravila skupina strokovnjakov in išče kompromis med družinsko medicino, urgentnimi zdravniki, zdravstvenimi domovi in urgentnimi centri. O tem, kdo je bil v tej skupini, minister pravi: "Bili so predstavniki sindikata, Zbornice, RSK-ja, bili so predstavniki, ki nekaj pomenijo na področju urgentne medicine, bili so predstavniki iz UKC Ljubljana, ker je stanje najbolj problematično v njihovem urgentnem centru."

Minister: 65 odstotkov ljudi, ki pridejo na urgenco, tja ne sodi

Loredan je pred poslanci zagotovil, da ne želijo nikogar oškodovati, da želijo poskrbeti, da bodo ljudje oskrbo dobili pravočasno. A izpostavil, da je težava, ker "več kot 65 odstotkov ljudi, ki pridejo v urgentne centre, tja niti ne sodi". Ocenil je, da dejavnosti niso bile nikoli primerno razmejene. "Mi moramo ločiti nujno medicinsko pomoč, ki mora biti strokovna, pravočasna in enako dostopna za slehernega prebivalca Slovenije. Če želimo urediti področje družinske medicine, moramo ti dve delovišči ločiti. To ni od včeraj in nihče prej tega ni dokončal. Mi bomo to dokončali. In najprej bo dosežen konsenz stroke, ker samo stroka odloča o tem, kako bo nujna medicinska pomoč v Sloveniji potekala, kako bodo enaki časi dostopnosti odziva za slehernega prebivalca, in stroka bo to zadevo dorekla," je poudaril. To stroko naj bi sestavljali specialisti urgentne medicine in družinske medicine. Ponovil je, da bodo ljudje nato na boljšem, saj ne bodo odpeljani v urgentni center ter nato tam ure čakali na obravnavo.

Izpostavljanje neupravičenih odhodov na urgenco je sicer te dni zmotilo marsikoga. Ljudje se tako sprašujejo kam, če ne na urgenco, pa naj gredo, ko pri sebi prepoznajo zaskrbljujoče stanje, telefoni v zdravstvenih ustanovah pa zvonijo v prazno. Pa tudi odlaganje obiska zdravnika je lahko v določenih primerih usodno; za kako resno stanje gre, pa je pogosto težko vedeti brez obiska zdravnika. Kritiki zato izpostavljajo, da bi moralo ministrstvo najprej ali pa vsaj vzporedno poskrbeti za delujoč primarni nivo.

Da je naval na urgentne centre povezan s težavami na primarni ravni, se sicer zaveda tudi minister: "Sistem nujne medicinske pomoči in dežurne službe smo v tej državi pripeljali do točke, da je to enako času in prostoru, ko pacient ne more do svojega izbranega osebnega zdravnika. Če bomo s to prakso nadaljevali, urgentni centri in satelitski urgentni centri ne bodo nikoli dovolj veliki. Na nek način moramo najti rešitev, da pacienti hodijo k svojim izbranim osebnim zdravnikom ali v svoj zdravstveni dom, če njihov izbrani osebni zdravnik ne dela, in ne v urgentni center ali v satelitski urgentni center."