Več kot polovica osnovnošolcev že doživela spletno nasilje

Podobna raziskava je že bila opravljena leta 2018, ko je o spletnem nasilju poročalo za 10 odstotkov manj osnovnošolskih najstnic in za 6 odstotkov manj fantov. "Ti izsledki se ujemajo z ugotovitvami fokusnih skupin s starši, učitelji in drugo relevantno stroko, ki so bile izvedene leta 2022 v okviru projekta TRACeD, kjer so udeleženci poročali, da so se razmere, povezane s spletnim nasiljem med otroki in mladostniki, med in po epidemiji koronavirusa precej zaostrile in poslabšale," so zapisali pri Safe.si.

Izvajanje nasilja prek spleta se širi tudi na mlajše najstnike. V raziskavi leta 2018 je bilo spletnega nasilja več med srednješolci, letos pa so se deleži osnovnošolcev izenačili in celo nekoliko presegli srednješolce. Delež srednješolcev, ki so doživeli spletno nasilje, ostaja na enaki ravni kot pred šestimi leti. "Letošnja raziskava je tako pokazala, da je eno od oblik spletnega nasilja doživelo 63 odstotkov dijakinj (leta 2018 64 odstotkov) in 54 odstotkov dijakov (enako kot 2018)," so še zapisali v sporočilu za javnost.