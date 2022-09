65 odstotkov voznikov e-skirojev prometno nesrečo povzročilo samih

Hoja, kolesarjenje, vožnja z e-skirojem in druge oblike mikromobilnosti manj onesnažujejo okolje kot vožnja z motornimi vozili, kar med drugim pomeni, da prispevajo k bolj kakovostnemu življenju, predvsem v mestih. Zato strokovnjaki za trajnostno mobilnost spodbujajo, da spremenimo 'lagodne' potovalne navade z avtomobilom in jih zamenjamo z omenjenimi alternativami. A strokovnjaki na drugi strani opažajo, da postajajo vozniki e-skirojev vse bolj objestni. Kar 149 voznikov e-skirojev je bilo udeleženih v letošnjih prometnih nesrečah, med njimi sta dva umrla. Agencija RS za varnost prometa ob Evropskem tednu mobilnosti poziva k varni vožnji in strpnosti vseh udeležencev.

Po podatkih Agencije RS za varnost prometa je bilo letos do sredine septembra v prometnih nesrečah udeleženih že 149 voznikov e-skirojev, s čimer so že krepko presegli lanskoletno celoletno številko, ko se je ponesrečilo 109 voznikov e-skirojev. "Najpogostejša vzroka za njihove prometne nesreče sta neprilagojena hitrost ter neupoštevanje pravil o prednosti. V 97 primerih so vozniki e-skirojev prometno nesrečo povzročili sami," so pojasnili na agenciji. To je kar 65 odstotkov.

icon-expand Vozniki e-skirojev morajo za vožnjo uporabljati kolesarsko stezo, kolesarski pas ali kolesarsko pot, kjer teh ni, pa desni rob smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost omejena do 50 kilometrov na uro. FOTO: Shutterstock

Danes se pričenja že 21. Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal do 22. septembra, na dan brez avtomobila. Letošnji poudarek se glasi 'Trajnostno povezani' in izpostavlja pomen dobro povezanih skupnosti za dvig kakovosti bivanja.

Med njimi sta umrla dva voznika. Smrtno prometno nesrečo sta povzročila sama, oba samoudeležena, oba sta bila brez čelade. Eden od njiju je vozil pijan. V prometnih nesrečah e-skirojev se je letos 23 oseb hudo, 105 pa lažje poškodovalo. "Policija je letos do 14. septembra pri voznikih e-skirojev zabeležila že 516 kršitev cestnoprometnih predpisov, najpogosteje zaradi napačne strani oziroma smeri vožnje, neprilagojene hitrosti, alkohola, uporabe mobitela in drugih naprav med vožnjo ter neuporabe čelade do 18. leta," so izpostavili na agenciji. Kar 69 odstotkom anketirancev se vožnja z e-skirojem ne zdi varna Agencija je v avgustu s spletno anketo med več kot 1.100 anketiranci ugotavljala poznavanje pravil za vožnjo e-skirojev in specifike tovrstne mikromobilnosti. Med vprašanimi je bilo 46 odstotkov žensk in 54 odstotkov moških. Največ (33 odstotkov) sodelujočih je bilo starih od 35 do 44 let. Četrtina respondentov (24 odstotkov) je bilo uporabnikov e-skirojev. Kar 69 odstotkom vprašanih se vožnja z e-skirojem ni zdela varna. 83 odstotkov vprašanih je menilo, da večina uporabnikov e-skirojev ne spoštuje zakonske omejitve hitrosti, ki znaša 25 kilometrov na uro.

icon-expand Uporaba zaščitne čelade je obvezna do 18. leta, za vse ostale pa toplo priporočena. FOTO: Agencija RS za varnost prometa

Najpogosteje na e-skiro do pet kilometrov, večkrat tedensko in kot alternativa hoji ter vožnji z avtomobilom Agencija je v anketi spraševala uporabnike e-skiroja, kako pogosto vozijo e-skiro, na kakšni razdalji in kateri način potovanja jim je vožnja z e-skirojem nadomestila. Izkazalo se je, da udeleženci e-skiro v največji meri uporabljajo nekajkrat tedensko, takšnih je bilo 49 odstotkov vprašanih, 23 odstotkov ga uporablja dnevno na razdalji do pet kilometrov, 17 odstotkov na razdalji do 10 kilometrov, 12 odstotkov pa dnevno na razdaljah, ki so daljše od 10 kilometrov. V največji meri e-skiro uporabnikom služi kot alternativa hoji (58 odstotkov vprašanih) in vožnji z avtomobilom (51 odstotkov). Tretjini odstotkov vprašanih (32 odstotkov) je e-skiro nadomestil kolo, 9 odstotkom moped, 8 odstotkov je na e-skiro prešlo iz navadnega skiroja, 12 odstotkov pa je pred tem uporabljajo druga prevozna sredstva. V anketi se je Agencija dotaknila tudi izvajanja nadzora. 46 odstotkov vprašanih meni, da se nadzor nad vožnjo z e-skiroji sploh ne izvaja, 41 odstotkov jih meni, da se izvaja premalo pogosto, 10 odstotkov, da je nadzor dovolj pogost, 3 odstotki vprašanih pa, da je prepogost.

icon-expand Najpogostejša vzroka za prometne nesreče voznikov e-skirojev sta neprilagojena hitrost ter neupoštevanje pravil o prednosti. FOTO: Shutterstock