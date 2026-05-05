67-letniku, ki je na avtobusu otipaval 12-letnico, tri leta zapora

Moški, ki v Sloveniji nima prijavljenega bivališča, je krivdo na sodišču zanikal, poroča Delo. Tožilka mu je v zameno za priznanje ponudila dve leti zapora, kar je zavrnil, sojenje pa se je končalo pred nekaj dnevi z izrekom triletne zaporne kazni. Za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, je sicer po zakonodaji zagrožena kazen od treh do osmih let zapora.

Nadlegovanje na avtobusu

Kot smo poročali, se je septembra lani 12-letnica zvečer vračala s treninga, ko jo je na Bavarskem dvoru ogovoril starejši moški. Sledil ji je na avtobus, kjer jo je začel fizično nadlegovati. Da je deklica v stiski, je opazil eden od potnikov, ki je za pomoč prosil še voznika avtobusa. Ta je nemudoma poklical nadrejene, ki so mu naročili, naj pokliče policijo. Parkiral je na eni od avtobusnih postaj, osumljenec pa je nato poskušal zbežati. Voznik je avtobus zaklenil, da 67-letnik ne bi pobegnil.