Slovenija

67-letniku, ki je na avtobusu otipaval 12-letnico, tri leta zapora

Ljubljana, 05. 05. 2026 10.29

Avtor:
M.S. STA
Avtobus

Okrožno sodišče v Ljubljani je 67-letnega moškega, ki je septembra lani na avtobusu otipaval mladoletno deklico, spoznalo za krivega kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in ga obsodilo na triletno zaporno kazen. Sodba sicer še ni pravnomočna, zagovornik 67-letnika pa je napovedal pritožbo.

Moški, ki v Sloveniji nima prijavljenega bivališča, je krivdo na sodišču zanikal, poroča Delo. Tožilka mu je v zameno za priznanje ponudila dve leti zapora, kar je zavrnil, sojenje pa se je končalo pred nekaj dnevi z izrekom triletne zaporne kazni.

Za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, je sicer po zakonodaji zagrožena kazen od treh do osmih let zapora.

Nadlegovanje na avtobusu

Kot smo poročali, se je septembra lani 12-letnica zvečer vračala s treninga, ko jo je na Bavarskem dvoru ogovoril starejši moški. Sledil ji je na avtobus, kjer jo je začel fizično nadlegovati. Da je deklica v stiski, je opazil eden od potnikov, ki je za pomoč prosil še voznika avtobusa.

Ta je nemudoma poklical nadrejene, ki so mu naročili, naj pokliče policijo. Parkiral je na eni od avtobusnih postaj, osumljenec pa je nato poskušal zbežati. Voznik je avtobus zaklenil, da 67-letnik ne bi pobegnil.

Preberi še Voznik 67-letnika, ki je nadlegoval osnovnošolko, zaklenil v avtobus

"Sem mu povedal, da ne more in da mi na LPP ne podpiramo nasilja, pedofilov, da čakamo na Policijo," je za našo televizijo takrat povedal voznik avtobusa.

Policija je zahvaljujoč herojskemu dejanju voznika in potnika na kraju prijela 67-letnega državljana Bosne in Hercegovine. 

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

janezdollar
05. 05. 2026 11.10
Za albanca, ki je s pomočjo Izraelskega kriminala vplival na volitve, pa nič? 🤮🤮🤮
tornadotex
05. 05. 2026 11.09
Na dobu se ga že veselijo.....
Minifa
05. 05. 2026 11.09
Izgon in trajna prepoved vstopa v DRŽAVO, ne bomo to BARABO ŠE REDILI TRI LETA..))
kokicas
05. 05. 2026 11.08
Super končno enkrat dobra sodba da ni dobil samo kakšne pogojne
Dragica Cegler
05. 05. 2026 11.06
Kako pa kaj ori nas?A tisti ki je posilil mlafpleznico he v zaporu pa tisti ki je otipala v avtobusu.Dajtexse brigat za Slovenijo.
golobove drobtinice
05. 05. 2026 11.06
Priseljenci nas bodo resno jemali samo, ko bo za vsako kaznivo dejanje doživljenjska prepoved vstopa v Slovenijo. Bosanski državljani si pa tako upajo več, ker Bosna ne izroča svojih državljanov, ki storijo kaznivo dejanje.
HALAcR7
05. 05. 2026 11.06
slovenija
Endless
05. 05. 2026 10.58
3 leta zapora in doživljenski izgon iz Slovenije, tako bi moralo biti! In enako bi moralo veljati za vsakega prišleka! .. in pa 8 urni delovnik v zaporu, da odplačuje svoje bivanje tukaj.
Artechh
05. 05. 2026 10.55
O Lej Balkan... Zakaj pa se ne pove kdo je bil?
HALAcR7
05. 05. 2026 11.07
župnik iz Kašlja
Masai_Mara
05. 05. 2026 10.54
Še premalo je fasal.
SpamEx
05. 05. 2026 10.52
Pravilno. Edino nisem čisto siguren koliko so te kazni na naših sodiščih sorazmerne
Lepdan123
05. 05. 2026 10.56
Čisto premalo. Tip bo pri 70 isto delal. Nagravžno.
Lepdan123
05. 05. 2026 10.49
3 leta?????
riba12345
05. 05. 2026 11.09
ena nula zraven manjka.
