Na teku trojk najboljši Modri dirkači, v treh dneh 44.254 udeležencev

Na cilj na Kongresnem trgu so za Modrimi dirkači drugi pritekli člani Gorenjske trme Jure Lapajne, Primož Porenta in Anže Roblek (1:12:32), tretji pa Modri dirkači Do Suza Jure Dolinšek, Uroš Komac in Matt Morley (1:21:01).

Med ženskami so v absolutni konkurenci najhitrejši čas dosegle predstavnice športnega društva Nanos Podnanos, Saša Pisk, Klementina Lemut in Lucija Krkoč so tekle 1:24:36. Za ekipo Kejžar team so Katja Juhart, Urh Ušeničnik in Jan Trček s časom 1:22:00 zmagali v mešani konkurenci.

Na krajši razdalji, 12,5 km, so v absolutni konkurenci prvi v cilj pritekli člani gimnazije Šiške 15 Klemen Vilhar, Timotej Bečan in Mark Gavrič s časom 43:56. Med tekačicami so slavile članice AK Škofja Loka 2 Lia Trdina, Tia Vončina in Tjaša Maradin s 54:17. Domen Hafner, Jan Kokalj in Nina Gubanc so v ekipi Mizuno Slovenija s 46:09 zmagami med mešanimi trojkami.

Poleg omenjenega teka trojk in pohoda je potekal tudi tek trojk na tri kilometre za osnovne in srednje šole.

Trojka mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj, pomoč pa si lahko nudijo samo člani iste trojke. Najpomembnejši je tretji, najšibkejši člen ekipe, ki je upoštevan kot končni čas trojke.