68 fantov in 13 deklet med počitnicami prostovoljno hodi v vojsko

68 fantov in 13 deklet je med počitnicami prostovoljno izbralo zgodnje vstajanje, red in disciplino ter telesni napor na žgočem soncu. Želeli so si namreč od blizu spoznati vojaški poklic. Urijo se na vojaškem taboru na Bohinjski Beli. In čeprav so utrujeni, so navdušeni nad tem, koliko novega so se naučili.