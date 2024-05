7 najzanimivejših aktivnosti v Dubrovniško-neretvanski županiji

Na obali Dubrovniško-neretvanske županije vsaka aktivnost postane čarobna. Poiskali smo sedem najzanimivejših doživetij v tej čudoviti regiji, posebej za popotnike, ki so se pripravljeni potopiti v čisto pravi svet pustolovščin z odkrivanjem lepote, ki se razprostira med valovi in zelenjem.

1. Prva postaja na tem potovanju je safari tura s štirikolesniki, adrenalinska vožnja, ki vodi skozi Konavosko polje, kraj, kjer se zgodovina in narava prepletata kot niti v tkanini časa. Medtem ko z vsakim utripom srca ustvarjate lastno pot prek reke Ljute, s štirikolesnikom premagujete močvirja in živopisne vasice, pustolovski duh pa se povzdiguje ob ptičjem petju in sredozemskih vonjavah.

2. Druga možnost, ki se popolno ujema z naravo tega območja, je kolesarstvo. Tukaj kolesarstvo postane sopomenka za svobodo, saj se vsak obrat pedalov spremeni v korak bližje miru. Poti na Pelješcu ali Konavlah odkrivajo neokrnjeno naravo, območje, kjer se oljčni nasadi zlijejo z morjem in ustvarijo sanjsko sliko, ki se odtisne v srce vsakega popotnika. Zelo uporaben je tudi aktualen interaktivni zemljevid gorsko-kolesarskih in pohodniških poti Pelješca .

3. Sledijo organizirani izleti na katero od številnih atraktivnih destinacij. Izleti so priložnost za odkrivanje skritih naravnih draguljev, kot je lastovski arhipelag ali dolina Neretve, mesti, kjer se narava razpre kot bogat cvet ter obdari vsakogar, ki si drzne potopiti se v globine njene lepote. Medtem ko se boste s tradicionalno neretvansko ladjo spretno vozili skozi kanale, obrasle s trstiko in rogozo, se vam bo zazdelo, kot da ste se s krmilom v roki že rodili.

4. Tukaj šport in rekreacija postaneta ples z valovi in sončnimi žarki, telo in duša pa eno z okolico. Od smučanja na vodi do planinarjenja po neokrnjeni naravi – vsaka športna aktivnost postane priložnost za premikanje lastnih meja in povezovanje z naravo.