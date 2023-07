7 namigov za družinski poletni oddih v Termah Snovik

Družinske počitnice so čas, ko si vsi člani družine lahko odpočijejo, si povrnejo energijo in si ustvarijo nepozabne spomine. Če iščete idealno destinacijo za družinske počitnic je eko svet Term Snovik v Tuhinjski dolini popolna izbira.

Nahajajo se le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane, od drugih slovenskih regij le urco vožnje. Za vse, ki iščete idealno lokacijo, ki bo vsem družinskim članom ugajala, je čisto blizu vašega doma. Sprostitev za starše, vodna zabava za otroke, animacijskih programi za vse, aktivnosti v naravi v dolini in okolici, odlična hrana in še in še. Tu je vsaj 10 razlogov, zakaj bi morali te terme obiskati še to poletje. 1. Vodna družinska zabava

icon-expand Neomejena vodna zabava na bazenih v Snoviku FOTO: Arhiv ponudnika

Termalni kompleks z notranjimi in zunanjimi bazeni se razprostita v dolini s pogledom na gozdove. Otroci se lahko zabavajo v otroškem bazenu, na toboganih, starši pa se jim pridružite ali uživate in počivate na sončku. 2. Bivanje v hiškah na robu gozda

icon-link Apartmaji ob robu gozda FOTO: Arhiv ponudnika

Vaše udobno bivanje je zagotovljeno v njihovih apartmajskih hiškah, ki so elegantno postavljene na robu gozda. Vsaka hiška je zgrajena iz naravnih materialov in je prostorna ter udobna. Medtem ko se boste prepuščali užitkom udobja, boste lahko opazovali različne listavce in iglavce, saj so hiškam nadeli imena po drevesih, ki rastejo v bližini. 3. Vragolije z maskoto term, palčkom Snovičkom

icon-link Postanite palčkovi prijatelji FOTO: Arhiv ponudnika

V času vašega obiska boste zagotovo spoznali palčka Snovička, ki večkrat v tednu obišče vse otroke na bazenu in se jim pridruži pri otroških animacijah. Vesel bo tudi, če boste sprejeli povabilo v klub Palčka Snovička in se udeležili njegove velike zabave na družinskem Snovičkovem festivalu v soboto, 5. 8. 2023. 4. Kneippove bosonoge poti in družinska gozdna doživetja

icon-link Spiralna bosonoga pot za krepitev mišic stopal FOTO: Arhiv ponudnika

V termah, ki so trajnostno naravnane, imajo celo prvi Kneipp center v Sloveniji, imeli boste priložnost, da ga spoznate v času vašega bivanja kar preko petih stebrov, ki jih je postavil Sebastian Kneipp, nemški duhovnik ter vodni in fito terapevt. Za ohranjanje zdravja telesa in duha so potrebni: voda, zelišča, gibanje, prehrana in zdrav življenjski slog. Pravo doživetje za družino z malo večjimi otroki se bo podati na 3,2 km dolgo pot bosonogo pot. Majhne mišice stopala se bodo krepile na mehkobi trave, lubja, zemlje, peska, tudi vodnih kamnov, v mimoidočem potoku bomo štorkljasto postopali in spoznali Kneipp oblive. Zaustavili se boste na zeliščnem vrtu, kjer boste z vonjanjem skušali prepoznati zelišča. Povabili vas bodo na popolno sprostitev z zvočno kopeljo in gozdno meditacijo ali sproščujočo masažo v wellness centru, medtem ko bodo otroci lahko uživali na gozdnih raziskovalnicah z vključenim varstvom. 5. Aktivno po dolini Tuhinjske doline

icon-link Družinske pustolovščine v naravi tuhinjskih gozdov FOTO: Arhiv ponudnika

Za ljubitelje aktivnosti imajo številne možnosti. Lahko se podate na pohodniške ali kolesarske izlete po okoliških hribih in dolinah, se preizkusite v telovadnici v naravi z 9-imi fitnes napravami, 12 vadbenih elementov pa povezuje še tri kilometre dolga trim steza v bližini. Ob večerih pa prižgejo bakle in se odpravijo peš do izvira termalne vode v bližini. 6. Prepustite se okusom restavracije Potočka

icon-expand Dnevno na meniju v restavraciji Potočka tudi tuhinjska postrv FOTO: Arhiv ponudnika