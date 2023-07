7 razlogov, zakaj nujno potrebujete kremo za roke tudi poleti

Zunanjega videza ne moremo spregledati, zato je nega rok ključnega pomena v vsakem letnem času. Poletje prinaša s seboj sončne dni in tople temperature, vendar se ne smemo zanemariti zaščite in navlaženosti kože tudi na rokah.

Zakaj nega rok tudi poleti? Kljub temu, da mnogi mislijo, da je nega rok pomembna le v zimskih mesecih, je resnica popolnoma drugačna. Poletje prinaša svoje izzive za kožo, zlasti na rokah. Pogosti stiki s soncem, vodo in vsakodnevna uporaba mila lahko roke izsušijo ter povzročijo izgubo vlage in elastičnosti kože. Dolgotrajna izpostavljenost sončnim žarkom lahko povzroči prezgodnje staranje kože, nastanek gub in pigmentnih madežev. Zato je redna uporaba kreme za roke ključnega pomena tudi v poletnem času. Pomembna dejstva pri uporabi kreme za roke

1. Zaščita pred klorom in soljo: Med kopanjem v bazenu ali morju klor in sol izsušujeta kožo. Kreme za roke pomagajo ohranjati vlažnost kože tudi po izpostavljenosti tem škodljivim dejavnikom. 2. Ohranjanje mehke in gladke kože: Redna uporaba kreme za roke pomaga ohraniti kožo na rokah mehko, gladko in bolj prožno. 3. Preprečevanje razpok in suhe kože: Vročina in izpostavljenost soncu lahko povzročita suho kožo in razpoke na rokah. Kreme za roke s hranilnimi sestavinami preprečujejo tovrstne težave. 4. Pomirjanje razdražene kože: Poleti lahko kožo na rokah razdražijo različni dejavniki , kot so sonce, piki insektov ali draženje zaradi uporabe mila. Kreme z blagimi in pomirjujočimi sestavinami lahko olajšajo nelagodje 5. Prijeten vonj: Trenutno izjemno popularni kremi za roke Aqua in Royal poskrbita tudi za prijeten vonj in osvežitev vaših rok. 6. Negovanje nohtov in obnohtne kožice: Lux-Factorjevi kremi za roke sta obogateni z vitamini in olji, ki pomagajo negovati nohte in obnohtno kožico. 7. Preventiva pred staranjem : V poletnem času so roke bolj izpostavljene sončnim žarkom, kar lahko pospeši proces staranja kože. Redna uporaba kreme za roke z antioksidanti lahko pomaga upočasniti ta proces.

Krema za roke Aqua: Vlažnost in svežina v enem izdelku Krema za roke Aqua je posebej zasnovana, da vašim rokam zagotavlja intenzivno hidracijo in svežino. Njena edinstvena formula vsebuje izvlečke vitamina E, ki pomirja in hladi kožo, ter provitamin B5, ki zadržuje vlago in preprečuje izsuševanje kože . Krema se hitro vpije in ne pušča mastnih sledi, kar je še posebej pomembno v poletnih dneh, ko želimo čim prej nadaljevati z vsakodnevnimi opravili. Krema za roke Royal: Popolna nega proti staranju Krema za roke Royal je odlična izbira za tiste, ki želijo ne samo vlažiti, temveč tudi preprečevati znake staranja kože na rokah. Njena posebna formula vsebuje naravne antioksidante, med drugim tudi izjemno dragoceno mandljevo olje, ki ščiti kožo pred prostimi radikali in preprečuje staranje kože. Redna uporaba kreme za roke Royal bo vašim rokam povrnila sijaj in elastičnost ter preprečila nastanek starostnih madežev.

