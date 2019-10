7 razlogov zakaj si te slovenske jedi želijo po vsem svetu

Čudežno moč narave za dolgo življenje so v največji meri že od nekdaj poznali Eskimi. Omega 3 maščobne kisline krepijo imunski sistem in ščitijo srce. Te maščobne kisline najdemo zlasti v mastnih ribah mrzlih severnih morij (lososi, skuše, sardele, tune, slaniki). Med ribami, ki so bogate z omega 3 maščobne kisline, še posebej izstopajo sardele ter atlantska skuša »Scomber scombrus«, ki je tudi glavna sestavina izdelkov Delamaris. Po obliki in okusu se razlikuje od njene sorodnice lokarde »Scomber japonicus« oz. plavice, ki jo posamezne družbe uporabljajo kot nadomestek skuše. Nasvet: Na izdelku preverite vrsto ribe, saj pomembno prispeva h kakovosti izdelka.

Skrivnost svetovno priznanih ribjih dobrot, kot sta Izola Brand in Weekend, je v sedmih vrstah čvrste in okusne zelenjavi, kjer se dopolnjujejo korenje, repa, zeleni paradižnik, kumarice, zelena in rdeča paprika ter steblo zelene. Zelenjava teh izdelkov je pripravljena po starodavnem naravnem postopku fermentacije. Celovit in sočen obrok ribe, omake in raznovrstne zelenjave omogoča pester nabor za zdravje pomembnih vitaminov, mineralov in antioksidantov, ki ščitijo telo pred antioksidativnim učinkom. V nacionalni raziskavi »Z zdravjem povezan življenjski slog« Nacionalnega inštiituta za javno zdravje je bilo namreč dokazan trend nezadostnega uživanje zelenjave. Ugotovljeno je, da se je delež tistih, ki uživajo zelenjavo vsaj enkrat dnevno od leta 2001 do leta 2008 zmanjšal iz 67,6 % na 56,2 %. Nasvet: Najmanj zelenjave pojedo moški, zato jim posebej priporočamo Skušine solate , ki imajo največji delež zelenjave.

Poslušajmo svoje telo, uživajmo v gibanju in naredimo nekaj dobrega zase. Ribji proizvodi so pomemben vir beljakovin in pomemben sestavni del zdrave prehrane.

Slovenske recepture skuš z zelenjavo v konzervi so od drugih razlikujejo zaradi harmonije sočnih omak, izbrane zelenjave in visoke kakovosti ribe ter praktične uporabe.

Čas je dragocen! Odlična izbira za prihranek časa so že pripravljene ribje dobrote različnih okusov. Ljubezen do legendarne Turistične paštete, s tipično rdečo barvo korenčka in dodane paradižnikove omake, je postala že večna, in se, kot spremljevalka jutranjega zajtrka ob družinski mizi, prenaša tudi na mlade. Aktivne ženske si rade postrežejo tunine solate, medtem ko možje prisegajo na tradicionalne okuse, ki ostajajo nespremenjeni že desetletja. Jadranske sardele ali tradicionalne skuše z zelenjavo so lahko odličen dodaten obrok ob fizičnih naporih ali za popolno doživetje ob ukradenem trenutku zase.

Tradicionalni izdelki skuše z zelenjavo Delamaris so pripravljeni iz atlantske skuše »Scomber scombrus«, sedmih vrst zelenjave in paradižnikove omake.

5. Ribe so priljubljena sestavina v kulinariki vseh obrokov dneva

Uporabljajmo čute, naj bo obrok v užitek! Prizadevamo si, da bi bili naši krožniki pisani, kulinarični izzivi pa ravno prav ustvarjalni, da nam ne vzamejo preveč časa. Ribe so večinoma manj kalorične in lažje prebavljive, zato jih povsod vključujejo med priporočeno zdravo hrano in nemalokrat so sestavina najrazličnejših diet. Delamarisovi izdelki obogatijo testenine, narastke in solate.

Nasvet: Video ideje za sproščeno ustvarjanje z morskimi dobrotami najdemo na družbenih omrežjih Delamaris.

6. Pestra izbira izdelkov brez glutena in brez aditivov

Izdelki Delamaris so kakovostni in naravni, saj so brez vsakršnih konzervansov in ostalih aditivov, dodanih barvil, ojačevalcev okusa in tudi brez glutena. Vširoki paleti okusov najdemo skuše in tune z zelenjavo, filete skuš, tuno steak, ribje paštete, filete skuše in inčune.

Ali ste vedeli?

Okusi tradicionalnih rib z zelenjavo mnoge v spominu ponesejo tudi na dogodke v otroštvu in mladosti. Proizvodnja konzerviranih jedi se je začela na slovenski Obali že v letu 1879, ko je bilo na ustanovljeno prvo podjetje za predelavo rib in deluje neprekinjeno tudi danes.

7. Pomembno prispevajo k trajnostnemu ribolovu in embalaži

Evropska unija (EU) si prizadeva zagotoviti trajnostni ribolov z ekonomskega in okoljskega vidika ter hkrati zaščititi interese potrošnikov in upoštevati potrebe ribičev. Slovenski proizvajalec rib, Delamaris, se s prejemom certifikata MSC uvršča na seznam podjetij, ki upoštevajo načela trajnostnega ribolova. Omenili smo, da skuše, slovenskih konzerviranih dobrot Delamaris, prihajajo iz severa Atlantika, ki velja za eno najčistejših morij. Sardele so iz jadranskega morja, saj se te v kakovosti močno razlikujejo od sardel drugih morij. Ribolovno območje tune Delamarisa je najpogosteje Španija.

Zanimivost: Posamezni ovojni papirčki konzerv in promocijski materiali Delamaris imajo celo zbirateljsko vrednost. Poznavalci visoke kakovosti slovenskih ribjih dobrot hranijo najdragocenejše embalaže že več desetletij. Fotografije izdelkov posameznega časa najdemo tudi v muzejih na Obali.

Konzerve so neprepustne za vodo, zrak, mikroorganizme in svetlobo, zato zagotavljajo dobro zaščito izdelka ter ohranjajo vitamine in hranilne snovi brez dodanih konzervansov. Delamaris je v letu 2016 investiral v novo tehnologijo ter pakiranje v aluminij, ki se lahko v celoti reciklira, saj se lastnosti aluminija niti pri večkratni reciklaži ne spreminjajo. Ob prenovi embalaže so ukinili tudi dodatno pakiranje v ovojne kartončke. Ohranjanje naravnih virov zagotavljajo tudi z vključitvijo v shemo organiziranega zbiranja odpadne embalaže, s čimer se odpadni material zbira in predeluje.

Naročnik oglasa je Delamaris d.o.o.