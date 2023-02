7 stvari, ki jih morate upoštevati pri nakupu pohodnih čevljev

Hoja je naravni način gibanja človeka in tako dejavnost, ki je primerna za vsakogar. Prav tako pa ne gre za pretirano drag šport, oprema zanj je enostavno dostopna, zato se za pohodništvo odloča veliko ljudi. Vsak pohodnik pa ve, da nič ne pokvari izkušnje bolj kot žulji in boleča stopala, zato je dobro izbran čevelj ključen del uspešnega pohoda.

Kako najti popolne pohodne čevlje?

V prvi vrsti moramo vedeti, kakšni od naši načrti. Pohodni čevlji za lažje in večinoma ravninske pohode so povsem drugačni od tistih za zahtevne planinske ture. Nizke modele, kot so CMP pohodni čevlji , zberemo za manj zahtevne terene, a jih lahko obujemo za številne dejavnosti – od sprehodov v naravo do krajših dnevnih pohodov. Na bolj zahtevnih terenih pa se je pametno obuti v srednje visoke ali visoke modele, saj ponujajo več opore. Tudi velikost pohodniških čevljev mora biti skrbno izbrana. Enotnega pravila sicer ni, a ne pozabite, da pohodne čevlje kupujete za dalj časa. Izberete prave za svoje stopalo. Pohodni čevelj se mora noge lepo oprijemati, a je ne sme stiskati. Pozorni bodite tako na dolžino kot tudi na širino čevlja. Predlagamo, da čevlje pomerite popoldne, ko je noga že nekoliko otekla, uporabite tudi nogavice, ki jih nameravate nositi na pohode.

Iz kakšnega materiala je dober in vzdržljiv pohodni čevelj?