7 stvari, na katere moraš paziti, če opravljaš študentsko delo!

Začetek študijskega leta za študentke in študente pomeni nova znanja in nove obveznosti ter tudi možnost nabiranja novih delovnih izkušenj in znanj. Ta so, poleg uradno pridobljene izobrazbe, zagotovo eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri iskanju prve zaposlitve.

Vir: Pexles Študentsko delo je namenjeno izključno mladim, ki se šolajo, torej dijakom, študentom in udeležencem izobraževanj odraslih, ki so mlajši od 26 let. Študentsko delo za mnoge mlade predstavlja odlično priložnost, da znanja, pridobljena v šoli ali na fakulteti, podkrepiš tudi s praktičnimi izkušnjami. Ne pozabi pa, da imaš kot študentski delavec ali delavka tudi svoje pravice. Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenijesmo za študentske delavke in delavce pripravili spodnjih 7 sindikalnih nasvetov o študentskem delu. Vir: Pexles Kaj torej velja vedeti, v kolikor opravljaš študentsko delo? 1. Minimalna urna postavka je 4,13 € neto V Sloveniji za študentsko delo trenutno velja minimalna urna postavka 4,89 € bruto oziroma 4,13 € neto. To pomeni, da izplačilo za delo na uro ne sme biti manjše od 4,13 €. 2. Študentska napotnica je edini dokument, ki ga potrebuješ Študentsko delo poteka na podlagi napotnice, delo brez napotnice je delo na črno in je nezakonito. Z napotnico in izplačili preko nje dokazuješ, da si opravljal/-a delo, zato ne pozabi shraniti svojega izvoda. Pri delu tako ne potrebuješ nikakršne dodatne pogodbe z delodajalcem, zato v nobenem primeru ne podpisuj dodatnih papirjev ali drugih dokumentov, s katerimi ti želi delodajalec določiti npr. čas trajanja dela, odpovedne roke ipd. 3. Študentsko delo lahko prekineš kadarkoli Študentsko delo je fleksibilno, kar pomeni, da ga lahko ti ali pa delodajalec prekineta kadarkoli. Ne nasedaj izmišljotinam o odpovednih rokih in podobno, saj tega pri študentskem delu ni. Delodajalec ti mora izplačati plačilo za vse opravljene ure, ne glede na to, kdaj delo prenehaš opravljati. 4. Neplačanega uvajanja ni V okviru študentskega dela je nezakonito in problematično neplačano uvajanje. Ko je napotnica enkrat izdana, mora biti plačana prav vsaka opravljena ura tvojega dela. 5. Odmor za malico se všteva v delovni čas Za vsakih 8 ur dela ti pripada pol ure odmora za malico. Delodajalec ti časa za odmor ne sme izvzeti iz seštevka ur, za katere dobiš plačilo. Če delaš 8 ur in si od tega pol ure na malici, moraš biti plačan/-a za vseh 8 ur, ko si prisoten/-na na delu. 6. Varno in zdravo delovno okolje je odgovornost delodajalca Delodajalec je dolžan zagotavljati varno in zdravju neškodljivo delovno okolje. Ob poškodbi pri delu lahko delodajalec zanjo tudi odškodninsko odgovarja. 7. Študentsko delo ne sme nadomeščati rednih zaposlitev Študentsko delo je začasno in občasno, kar pomeni, da nikoli in v nobenem primeru ne sme nadomeščati redne zaposlitve. Če ima delodajalec redno potrebo po opravljanju tega dela, mora s teboj skleniti pogodbo o zaposlitvi. V tem primeru ti pripada tudi veliko več pravic. Vir: Pexles Če si v dvomih, ali tvoj delodajalec izpolnjuje vse svoje obveznosti, ti pravilno obračunava ure oziroma, če se ti zdi, da tvoje delo vsebuje elemente rednega delovnega razmerja in bi moral biti redno zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali imaš v zvezi z opravljanjem študentskega dela kakršnakoli vprašanja, se oglasi pri nas in svetovali ti bomo. Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, ki ima razvejano mrežo pisarn po celi Sloveniji, deluje tudi Info točka, kjer nudimo osnovno pomoč in svetovanje iz področja delovnopravne zakonodaje tudi tistim delavkam in delavcem, ki niso člani sindikata. Info točko najdeš na Dalmatinovi ulici 4 v centru Ljubljane nasproti Miklošičevega parka, lahko pa nas tudi poiščeš na Facebooku, nas pokličeš na 064 22 44 66 ali pa nam svoje vprašanje pošlješ na info@zsss.si. Naročnik oglasa je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.