7 trikov za uspešen skok v novo šolsko leto

Že zdaj pripravite vse za novo šolsko leto in uživajte v brezskrbnih počitnicah. Skočite v novo šolsko leto kot šampioni, hkrati pa opravite še super ugoden nakup šolskih potrebščin.

Za uspešen začetek novega šolskega leta se je najbolje čim prej pripraviti. Tako boste lahko brezskrbno uživali počitnice, saj boste vedeli, da je za 1. september vse pripravljeno. Za nakup knjig, delovnih zvezkov, šolskih torb in drugih šolskih potrebščin boste najlažje, najhitreje in super ugodno poskrbeli v spletni trgovini DZS. Da boste v novo šolsko leto skočili pripravljeni na vsak izziv, pa smo za vas poleg ugodnosti pripravili še nekaj koristnih nasvetov. 1. Rutina je kralj Ena od ključnih sestavin vsakega uspeha je reden urnik. Pred začetkom novega šolskega leta si vzemite čas za določitev urnika za spanje, obroke, interesne dejavnosti in učenje. Ustaljena rutina pri spanju in hrani vpliva tako na koncentracijo kot energijo. Prav tako določite čas za domače naloge, učenje in prosti čas, da se bo otrok lahko organiziral ter imel jasno začrtan urnik, ki ga bo obvladoval z lahkoto. 2. Ustvarite prijeten prostor za učenje Zagotovite otroku mirno in urejeno okolje za učenje. V sobi določite delovni kotiček, kjer bo imel pospravljeno vse potrebno za šolo, kot so učbeniki, zvezki, pisala in računalnik, če ga otrok že potrebuje. Poskrbite tudi za dobro osvetlitev in primeren stol, ki bo otroku omogočal udobno sedenje med učenjem. Preživljanje časa v kotičku za šolo bo tako prijetnejše in tudi produktivnejše.

3. Skupaj postavite cilje Skupaj z otrokom si postavite cilje za novo šolsko leto. Razmislite o tem, kaj želi doseči in na kakšnih področjih želi izboljšati svoje uspehe. Načrtujte korake, ki jih bo otrok moral narediti, da doseže svoje cilje, in spodbujajte ga, da načrtu redno sledi. To bo otroka naučilo odgovornosti, vztrajnosti in razvijanja lastnih sposobnosti. 4. Komunikacija je ključ Bodite vključeni. Z otrokom se pogovarjajte o šoli. Tako boste bolje spoznali, kaj ga veseli in na katerih področjih morda potrebuje pomoč. Vzpostavite tudi odprt in reden dialog s šolo ter učitelji. Sodelujte na roditeljskih sestankih, spremljajte otrokovo napredovanje in poiščite načine za sodelovanje pri izobraževalnem procesu. Če se pojavijo kakršne koli težave ali vprašanja, se ne bojte poiskati pomoči ali nasveta. Skupno sodelovanje med starši in šolo bo otroku zagotovilo tako oporo kot tudi podporo pri šolskem uspehu. 5. Spodbujajte zdrav način življenja Poleg šolskega uspeha je pomembno tudi otrokovo fizično in čustveno počutje. Spodbujajte zdrave navade, kot so redna telesna aktivnost, uravnotežena prehrana in čas za sprostitev. Poskrbite, da bo otrok imel dovolj prostega časa za igro, hobije in druženje s prijatelji. Zdrav način življenja bo okrepil otrokovo odpornost, motivacijo in samozavest.

6. Izberite prave šolske potrebščine Še pred začetkom šolskega leta poskrbite za vse šolske potrebščine. Preglejte seznam, ki ste ga dobili v šoli in preverite, ali imate vse potrebno. S skupnim nakupovanjem lahko otroka vključite v proces izbire in ga spodbudite k odgovornosti do svojih stvari. Organizirajte šolsko torbo skupaj, da bo vse potrebno že pripravljeno za prvi šolski dan. Torbica in šolske potrebščine naj bodo urejene, predvsem pa pregledne, kar bo otroku pomagalo pri učenju in uspešnosti.

Izkoristite kupon za 20-% popust na izbrani izdelek. To lahko storite v spletni trgovini , lahko pa si ga prenesete tukaj ter pokažete v knjigarnah in papirnicah DZS. Kupon velja do 31. 7. 2023.

Zbirajte ali unovčite svoje pike v DZS! Vsi imetniki Mercator PIKA kartice lahko do 31. 7. 2023 koristite svoje pike, zraven pa izkoristite tudi super ugodnosti! 3-% popust na učbenike in delovne zvezke 15-% popust na izbrane blagovne znamke 35-% popust na izbrane šolske potrebščine, kalkulatorje in obšolska gradiva