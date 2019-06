70 let šolanja policijskih psov, ki imajo vedno več 'službenih nalog'

Na Policijski akademiji v Tacnu so slovesno obeležili dan Slovenske policije, ob tej priložnosti pa tudi 70. obletnico šolanja službenih psov. Psi so namreč zvesti in nepogrešljivi pomočniki policistov pri zagotavljanju varnosti, ki so nekoč pomagali le pri vzpostavljanju reda in miru, iskanju drog in eksploziva. Zadnjih deset let pa policijski psi iščejo tudi dokaze v primeru požarov, posilstev, iščejo prepovedan tobak, orožje in izstreljene tulce.