70-letna 'boginja', ki naj bi preprečila atentat na predsednika

Za nekatere žaba, za druge boginja ... ali pa kar Degaullka – vzdevek, ki ga je vozilo na območju nekdanje Jugoslavije dobilo po nekdanjem francoskem predsedniku Charlesu de Gaulleju. Tako nas je na razstavi ob 70. obletnici kultnega vozila Citroën DS podučil eden od občudovalcev ikone avtomobilske zgodovine. "To je bil avtomobil iz drugega sveta, ki so ga oblikovali aeronavtiki in slavni italijanski kipar," pa je poudaril eden od organizatorjev dogodka Janez Anzeljc. Ni torej čudno, da je bilo vozilo nekoč razglašeno celo za najlepše vseh časov ter da je bilo izbrano prevozno sredstvo de Gaulleja, ki je bil prepričan, da mu je prav žaba med enim od poskusov atentata nanj rešila življenje.

Bilo je malo pred drugo svetovno vojno, ko so Francozi začeli razvijati kultno vozilo, ki je le nekaj let kasneje postalo simbol luksuza in višjega sloja. "Že pred vojno so imeli narejenih nekaj študij in prototipov, ki pa so jih zaradi vojne skrili, taoda je Citroën DS luč sveta ugledal nekoliko kasneje - leta 1955," nam je povedal Tom Pleskovič, lastnik enega redkih modelov na slovenskih tleh.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo















Razstava vozil Citroën DS icon-picture-layer-2 1 / 9

"To je bil avtomobil iz drugega sveta," je poudaril tudi Janez Anzeljc, ki je minuli vikend ob 70. obletnici predstavitve vozila organiziral zbor slovenskih žab, kot so model poimenovali na območju nekdanje Jugoslavije. Sicer ni bilo prvo, a zagotovo je bilo med tistimi zgodnejšimi vozili na svetu, ki so upoštevala aerodinmične zakone. "Oblikovali so ga aeronavtiki in slavni italijanski kipar Flaminio Bertoni," je izpostavil Anzeljc in ob tem izpostavil njegovo obliko: "Ob predstavitvi vozila je nekdo dejal, da ob njem vsi ostali avtomobili izgledajo kot baročno pohištvo."

'Spaček je bil za kmete, DS pa za predsednike'

Načrtno so ga oblikovali tudi za tlakovane francoske ceste ter poskrbeli, da je bilo potovanje v njem kar se da udobno. Zato ni tako čudno, da ga je za svoje vozilo izbral tudi francoski predsednik Charles de Gaulle. "To je bilo največ, kar je takrat Citroën ponujal. Imeli so spačka, ki je bilo vozilo za kmeta, ki je nadomestil kmečki voz, in vozilo DS, ki je bilo predsedniško vozilo," je dejal Pleskovič.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo















Citroën DS Janeza Anzeljca icon-picture-layer-2 1 / 9

Boginja, kot so Citroën DS oz. deesse (op. p. boginja) poimenovali v Franciji, pa naj bi francoskemu voditelju nekoč celo rešil življenje. De Gaulle je v manj kot 12 mesecih preživel kar dva poskusa atentata; eden se je odvil 8. septembra 1961, drugi pa 22. avgusta 1962. 71-letnik je bil z ženo na poti na letališče, od koder naj bi odletela v svojo poletno rezidenco, ko so se sprožili streli. Ducat oboroženih moških je streljalo na njegov črni Citroën DS, a predsednik je preživel. "Prepričan je bil, da je atentat preprečilo prav dobro vzmetenje vozila," je opisal Pleskovič. Vzmetenje je bilo namreč tako napredno, da se je lahko avtomobil vozil celo po treh kolesih.

icon-expand FOTO: Janez Anzeljc

icon-expand FOTO: Janez Anzeljc

icon-expand FOTO: Janez Anzeljc

icon-expand FOTO: Janez Anzeljc





Razstava vozil Citroën DS icon-picture-layer-2 1 / 4

Zaradi svoje oblike je sicer lahko dosegel hitrost tudi 150 ali 160 km/h. "Tudi do 200 km/h se lahko povzpne, vendar pa ne prideš enostavno do te hitrosti," je priznal. Dodatno pa so imele zadnje verzije vozila tudi luči, ki so zavijale z obračanjem volana: "To je bil torej zelo napreden avto za takratni čas."

Zakaj Citroën DS ni 'osvojil' sveta?

Če danes pogledamo po slovenskih cestah, žabe niso tako pogoste. "Registriranih je okoli 30, po garažah pa jih je morda še nekoliko več," je povedal Anzeljc, čeprav jih je bilo v njihovi zlati dobi izdelanih okoli 1,5 milijona. "V resnici veliko, za tako drag avtomobil," je pojasnil Pleskovič. Njegova proizvodnja je bila namreč izjemno draga - cena je bila ob predstavitvi za celo 70 odstotkov dražja od njegovega predhodnika Citroën Traction Avant.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Janez Anzeljc

icon-expand FOTO: Janez Anzeljc















Razstava vozil Citroën DS icon-picture-layer-2 1 / 9

Ob tem pa je bilo vozilo že takrat kompleksno za morebitna popravila, voznikom pa je težavo povzročal tudi motor. "Žabe so imele šibek motor, to je bila največja težava. Številna druga vozila so imela namreč že takrat 200 konj (149 kW). Zadnje verzije so jih imele sicer nekje do 140 KM (104 kW), ampak takrat je bilo vozilo staro že kakšnih 20 let," je povedal. Citroën DS je bilo sicer prvo francosko vozilo z elektronskim vbrizgom goriva, s čimer se je moč motorja povečala s 115 KM (okoli 85 kW) na 135 KM (100 kW). Pri razvoju modela DS je Citroën preizkušal šestcilindrični zračno hlajen bokserski motor, ki pa se žal ni izkazal v praksi. Zaradi pomanjkanja sredstev so morali naposled v vozilo vgraditi posodobljen motor iz Traction Avanta, ki so ga posodabljali ves čas proizvodnje, svojo pot pa je nato zaključil v modelu CX. Motor namreč v modelu DS ni bil enakopraven obliki in tehnologiji, ki jo je vozilo predstavljalo.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo















Žaba v žabi icon-picture-layer-2 1 / 9

Tako vozilu na koncu ni pomagala niti podpora francoskega predsednika. "Leta 1975 je Citroën kupilo podjetje Peugeot. Takrat so opustili oblikovalca tega vozila in ukinili proizvodnjo tega modela," je dejal Janez Anzeljc. Zadnji model DS je s proizvodne linije prišel 24. aprila 1975, jeseni tega leta pa je bila predstavljena karavanska različica CX, sledil pa mu je model XM. S slednjim se je v Ljubljano pripeljal Žan Genorio. "Trenutno je to najbrž edino takšno medserijsko vozilo, ki je registrirano v Sloveniji," nam je povedal četrti lastnik avtomobila, ki je bil nekoč v lasti tudi direktorice podjetja Fructal, preden je prišel v roke njegovega pokojnega prijatelja.

Zahtevno vzdrževanje

Na predstavitvi nam je razkazal tudi nekatere posebnosti, kot je dvig in spust podvozja, ko je vozilo parkirano. "Ima tudi dvojno steklo na zadnjem delu vozila, ki je bilo narejeno prav za prevoz pomembnejših ljudi na zadnjem sedežu. Ko si odprl prtljažnik, se tako skupaj z njim dvigne zgolj zgornje steklo, spodnje pa ostane spuščeno, da v vozilo ne pride hladen ali topel zrak," je pojasnil. Tu so še udobni usnjeni sedeži in na sploh luksuzna notranjost vozila.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo































Kultna žaba praznuje 70 let icon-picture-layer-2 1 / 17

A nekatere težave, ki so vozilo pestile v preteklosti, so se ohranile tudi do danes. "Najbolj zanimivo pri tem avtomobilu je v resnici njegovo vzdrževanje," se je pošalil Genorio. "Nihče se ga ne želi lotiti in tudi informacije o popravilu je težko dobiti. Sam sem imel srečo, da sem sčasoma prišel do pravih ljudi, pri popravilih mi pomaga tudi eden od prijateljev. Sproti se učimo," je dodal. Sam sicer ob tovrstnih zagatah bolj koplje po dokumentaciji: "V tistih časih ni bilo vseh tehničnih skic. Posledično težje dobiš potrebne stvari." "Zelo redko se zgodi, da se v Sloveniji na kup zbere toliko žab. Vedno nekaj pušča, nekaj ne dela, mehanikov pa praktično ni. Popravila moraš več ali manj narediti sam," se strinja tudi Pleskovič. Po drugi strani pa je rezervnih delov za popravilo po besedah obeh organizatorjev precej; največ seveda v Franciji, pa tudi na Nizozemskem.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo















Citroën Traction Avant (predhodnik Citroëna DS) icon-picture-layer-2 1 / 9

Za osnovni model žabe bi moral sicer kupec odšteti nekaj 10.000 evrov, tiste najdražje, najbolj luksuzne, ki jih je bilo tudi zelo malo izdelanih, pa lahko dosežejo tudi nekaj 100.000 evrov. In zakaj se je Pleskovič odločil za nakup svojega Citroën DS Pallas? "Zaradi oblike, ker je tako futuristična, čeprav gre za starejše vozilo. Pa tudi zaradi vse tehnike, ki jo je imela že takrat. Navdušila me je že, ko sem bil otrok," nam je povedal. Ker sta z dedkom že v preteklosti veliko popravljala, se tudi mehaničnega dela ni ustrašil. Priznava, da je vozilo sicer nekoliko bolj počasno, vendar pa ga lahko še danes enostavno voziš v prometu. "Ljudje se seveda obračajo, ko jo vidijo na cesti, tako kot za vsemi starodobniki. Je pa to vozilo še nekoliko bolj posebno, ker je bilo precej zastopano tudi v nekdanji Jugoslaviji," je še dodal.