Vlada Republike Slovenije je pripravila predlog Uredbe o določitvi dejavnosti in kritju sorazmernega dela stroškov intervencije, ki na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami določa primere, v katerih bodo morali udeleženci določenih dejavnosti nositi del stroškov reševalnih intervencij, ne glede na vzrok ali odgovornost za nastanek nesreče. Uredba določa tudi obveznost zavarovanja za primer nesreče, višino deleža stroškov, ki ga krije posameznik, ter postopek ugotavljanja, obračunavanja in povračila teh stroškov.

Reševanje v gorah FOTO: Letalska policijska enota

Predlog zajema intervencije zaradi nesreč pri naslednjih dejavnostih: pohodništvu in gorništvu po zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh ter hoji po brezpotjih v gorskem svetu, alpinizmu, športnem plezanju v naravnih plezališčih in plezanju po feratah, turnem smučanju ter smučanju in deskanju zunaj urejenih smučišč, gorskem teku, gorskem kolesarstvu, jamarstvu, raftingu na divjih vodah, soteskanju, vožnji s kajakom ali kanujem na divjih vodah, spustu s plavalnim bobom (hydrospeed), potapljanju v naravnem okolju, padalstvu, jadralnem padalstvu in jadralnem zmajarstvu, skokih BASE.

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Za udeleženca se šteje vsaka fizična oseba, ki izvaja katero od navedenih dejavnosti, ne glede na to, ali jo opravlja rekreativno, tekmovalno, individualno ali v skupini. Predlog uredbe določa, da morajo biti udeleženci za čas izvajanja teh dejavnosti obvezno zavarovani za primer nesreče. Zavarovanje mora vključevati tudi kritje deleža stroškov intervencije. Ta delež znaša 70 odstotkov vseh stroškov intervencije, obračunanih za posameznega udeleženca. Stroške praviloma krije zavarovalnica, v primeru nezavarovanosti pa jih mora poravnati udeleženec sam. Pri izračunu stroškov intervencije se upoštevajo nadomestila plač in drugi stroški pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, stroški uporabe vozil, plovil in zrakoplovov, stroški uporabe zaščitne in reševalne opreme, stroški porabljenega materiala, stroški nujnih zunanjih izvajalcev. V izračun pa se ne vključujejo stroški, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo na podlagi obračuna stroškov intervencije določila znesek, ki ga mora plačati posamezni udeleženec, ter mu izstavila račun. Zavarovani udeleženci bodo povračilo stroškov uveljavljali pri svoji zavarovalnici, v primeru neplačila pa bo uprava izvedla izterjavo v skladu z veljavnimi predpisi.

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