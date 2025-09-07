70 odstotkov vprašanih meni, da poroka ne bo pozitivno vplivala na ugled vlade

Srčni utrip premierja v Strunjanu je bil višji od vsakdanjega. Utrip, ki ga je v dneh pred poroko med ljudmi izmerila Mediana, pa je pokazal, da se večina strinja, da poroka premierja pokaže kot navadnega človeka z osebnim življenjem.
Dobra polovica vprašanih se strinja, da gre z objavo poroke za preusmeritev pozornosti od dela vlade in oddaljitev od vsakodnevnih težav.
Dobri dve tretjini vprašanih se ne strinjata, da bo poroka pozitivno vplivala na trenutno oceno vlade v javnosti. Pozitivne lastnosti premierja v očeh ljubljanskega župana Zorana Jankovića na poroki pa so: "Postal je premier, vrnil demokracijo, mir in pravno državo. Vesel sem, da je tudi Mestna občina Ljubljana v njem našla kompetentnega, vizonarskega in karizmatičnega sogovornika."
Nataša Avšič Bogovič, Matej Arčon, Klemen Boštjančič - je nova ožja ekipa Svobode. Tja se, kot kaže, ne uvršča več Urška Klakočar Zupančič, ki je ni bilo na poroki. Goloba spremlja od nastanka Svobode, pred dnevi je bila potrjenal kot kandidatka za predsedniški položaj v stranki, a je dejala, da bo kandidaturo umaknila.
Odnos pa je premier zakrpal z evropsko komisarko Marto Kos, ki se je po neuspešni kandidaturi za predsednico države vrnila med ožje zaveznike.
"Menim, da je v času draginje objava poroke premierja neprimerna". Dobrih 20 odstotkov vprašanih se s tem sploh ne strinjah, dobrih 20 pa se jih zelo strinja.
Od poslovnežev je bil med drugimi na poroki Tomaž Subotič. Dopustovanje premierja in tedaj še partnerke v njegovi hiši preiskuje protikorupcijska komisija; pa Joc Pečečnik, ki je letos v pismu premierju izrazil veliko razočaranje nad stanjem v državi in, da smo na vsakem koraku priča koruptivnim dejanjem.
Na poroki so bili tudi člani uprave GEN-I-ja, generalni direktor Gen energije in Janez Škrabec. Njegov RIKO, bo za 146 milijonov evrov izvedel nadgradnjo želeniške postaje na Jesenicah so OUT= sporočili ta teden.
