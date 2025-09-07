70 odstotkov vprašanih meni, da poroka ne bo pozitivno vplivala na ugled vlade

Srčni utrip premierja v Strunjanu je bil višji od vsakdanjega. Utrip, ki ga je v dneh pred poroko med ljudmi izmerila Mediana, pa je pokazal, da se večina strinja, da poroka premierja pokaže kot navadnega človeka z osebnim življenjem.

Dobra polovica vprašanih se strinja, da gre z objavo poroke za preusmeritev pozornosti od dela vlade in oddaljitev od vsakodnevnih težav.

Dobri dve tretjini vprašanih se ne strinjata, da bo poroka pozitivno vplivala na trenutno oceno vlade v javnosti. Pozitivne lastnosti premierja v očeh ljubljanskega župana Zorana Jankovića na poroki pa so: "Postal je premier, vrnil demokracijo, mir in pravno državo. Vesel sem, da je tudi Mestna občina Ljubljana v njem našla kompetentnega, vizonarskega in karizmatičnega sogovornika."