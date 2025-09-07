Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

70 odstotkov vprašanih meni, da poroka ne bo pozitivno vplivala na ugled vlade

Ljubljana, 07. 09. 2025 21.01 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Žiga Bonča
Komentarji
14

Poroka predsednika vlade Roberta Goloba s Tino Gaber Golob še vedno odmeva, na spletnih omrežjih se vrstijo čestitke. Kako pa bo dogodek vplival na javno mnenje? Za našo medijsko hišo je Inštitut Mediana v dneh pred poroko opravil javnomenjsko poizvedbo. Največ vprašanih, dobrih 70 odstotkov, se ne strinja s trditvijo, da bo poroka pozitivno vplivala na dolgoročno oceno vlade v javnosti. Kaj pa je še pokazala poroka, kdo so novi najtesnejši premierjevi zavezniki in koga ni več med njimi?

Srčni utrip premierja v Strunjanu je bil višji od vsakdanjega. Utrip, ki ga je v dneh pred poroko med ljudmi izmerila Mediana, pa je pokazal, da se večina strinja, da poroka premierja pokaže kot navadnega človeka z osebnim življenjem.

Dobra polovica vprašanih se strinja, da gre z objavo poroke za preusmeritev pozornosti od dela vlade in oddaljitev od vsakodnevnih težav.

Dobri dve tretjini vprašanih se ne strinjata, da bo poroka pozitivno vplivala na trenutno oceno vlade v javnosti. Pozitivne lastnosti premierja v očeh ljubljanskega župana Zorana Jankovića na poroki pa so: "Postal je premier, vrnil demokracijo, mir in pravno državo. Vesel sem, da je tudi Mestna občina Ljubljana v njem našla kompetentnega, vizonarskega in karizmatičnega sogovornika."

Preberi še Golob: Jaz sem srečen, da je rekla da in da je od danes naprej Tina Gaber Golob

 

Nataša Avšič Bogovič, Matej Arčon, Klemen Boštjančič - je nova ožja ekipa Svobode. Tja se, kot kaže, ne uvršča več Urška Klakočar Zupančič, ki je ni bilo na poroki. Goloba spremlja od nastanka Svobode, pred dnevi je bila potrjenal kot kandidatka za predsedniški položaj v stranki, a je dejala, da bo kandidaturo umaknila.

Odnos pa je premier zakrpal z evropsko komisarko Marto Kos, ki se je po neuspešni kandidaturi za predsednico države vrnila med ožje zaveznike.

"Menim, da je v času draginje objava poroke premierja neprimerna". Dobrih 20 odstotkov vprašanih se s tem sploh ne strinjah, dobrih 20 pa se jih zelo strinja. 

Preberi še Oblikovalka in modna stilistka Tine Gaber Golob: Obleka izžareva klasiko

Od poslovnežev je bil med drugimi na poroki Tomaž Subotič. Dopustovanje premierja in tedaj še partnerke v njegovi hiši preiskuje protikorupcijska komisija; pa Joc Pečečnik, ki je letos v pismu premierju izrazil veliko razočaranje nad stanjem v državi in, da smo na vsakem koraku priča koruptivnim dejanjem.

Na poroki so bili tudi člani uprave GEN-I-ja, generalni direktor Gen energije in Janez Škrabec. Njegov RIKO, bo za 146 milijonov evrov izvedel nadgradnjo želeniške postaje na Jesenicah so OUT= sporočili ta teden.

mediana anketa poroka golob gaber
Naslednji članek

Klakočar Zupančič izstopila iz tekme, Golob ostaja edini kandidat

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
07. 09. 2025 21.55
+0
Pa ja ni kdo pričakoval, da bodo desni čestitali Robertu in Tini? In ne vem, kaj naj bi poroka imela s politiko in političnim delom?
ODGOVORI
1 1
Levi so barabe
07. 09. 2025 21.54
Bi se moral še kakšen mali golob rodit v upanju da bo zvišalo priljubljenost, ampak bo zmanjkalo časa v tem mandatu
ODGOVORI
0 0
Thor78
07. 09. 2025 21.49
+4
Bela poročna obleka naj bi predstavljala nedolžnost neveste.
ODGOVORI
4 0
Magic-G-spot
07. 09. 2025 21.46
+0
Mene zanima kaj pocne njegova bivsa zena, zdaj je verjetno osamljena. Lahko kaksen clanek o njej prosim. Da vidimo kaksno zamenjavo je naredil.
ODGOVORI
1 1
Endless
07. 09. 2025 21.44
+6
Komaj čakam volitve in odrešitev vseh delovnih Slovencev.
ODGOVORI
6 0
Srebrnl breg
07. 09. 2025 21.42
+7
Žalostno ,da sem ga volil
ODGOVORI
7 0
Levi so barabe
07. 09. 2025 21.45
+6
Da ne boš zdaj pa prebiliča slučajno.
ODGOVORI
6 0
txoxnxy
07. 09. 2025 21.41
+3
Pa tudi 1 glasa več ne bo dobo kvečjemu kakšnega manj .
ODGOVORI
3 0
Bonsa
07. 09. 2025 21.39
-6
Kako da ne? Kaj ke lepsega kot siriti ljubezen, saj to menda razumejo tudi pro sds? Jim krscanske vrednote nic ne pomenijo?
ODGOVORI
0 6
Srebrni breg
07. 09. 2025 21.39
+2
Kaj ima poroka z državo? Eni ste res fsekani kot klada.
ODGOVORI
6 4
prince of persia
07. 09. 2025 21.36
+2
🤮🤢🤮🤢
ODGOVORI
3 1
Drugorazredni Turk
07. 09. 2025 21.23
+3
Kaj pa če se še ločita? Bo potem bolje?
ODGOVORI
5 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215