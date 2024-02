70 odstotkov zaposlenih v ljubljanskih vrtcih proti združevanju vrtcev

Število podpisanih pod peticijo Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na današnji novinarski konferenci predstavila predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje na območju Ljubljane in okolice Petra Koritnik. Dejala je, da so podpise zbirali med 5. in 16. februarjem v 13 samostojnih vrtcih v Mol, peticijo pa je podpisalo 1338 članov sindikata in ostali nečlani.

Spomnila je, da so v nekaterih vrtcih zaznali pritiske ob pobiranju podpisov, "kar je bil tudi razlog, da se nekateri zaposleni niso želeli podpisati pod peticijo". Štrukelj je dodal, da so tako v enem vrtcu zbrali le en podpis, in sicer sindikalne zaupnice, v enem vrtcu pa nobenega.

Ponovil je, da je ravnateljica vrtca Galjevica Barbara Novinec določila uro in kraj zbiranja podpisov, kar je označil za neustavno, in dodal, da je šokiran, da Barbara Novinec ne opazi, kako resni so ti posegi v pravice zaposlenih. "Če se dan po jutru pozna, potem imate tukaj napoved, kako bo ta vrtec tudi voden. Skratka od zgoraj navzdol, avtoritarno in z omejevanjem pravic zaposlenih, socialnega partnerstva, pa tudi, če hočete, čisto preproste elementarne demokracije," je bil kritičen.