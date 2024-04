70 razpisanih mest družinske medicine, le 22 prijavljenih

Spomladanski razpis specializacij s področja medicine se je zaključil prejšnji četrtek, možnost prenosa prijav pa imajo mladi zdravniki do četrtka do polnoči. Končno stanje prijav bo znano 20. aprila. Rok za prijavo na odprti razpis za vsa mesta, ki so ostala nezasedena, pa je 9. junij.

Dodala je, da ni velikega zanimanja tudi za intenzivno in interno medicino, hematologijo, revmatologijo, infekcijske bolezni. "Skratka za vse v bistvu delovno intenzivne specializacije, ki so vezane predvsem na državne ustanove. Razmere za zdravnike v državnih ustanovah pa so vsak dan slabše in mladi zdravniki to vidijo in se raje odločajo za specializacije, kjer si lahko delo v bistvu organizirajo vsaj v določeni meri tudi sami," je opozorila.

Na 315 razpisanih specializacij je prispelo 189 vlog. Prostih pa je še 151 mest za specializacije. Na zbornici sicer opozarjajo, da stanje še ni dokončno, saj imajo kandidati do četrtka še možnost prenosa vloge. Lani so sicer na 267 razpisanih specializacij prispele 204 vloge, kar je nekaj več, saj so lahko svojo prijavo oddali do kasnejšega datuma.

Na specializacijo iz družinske medicine se je za nacionalni nivo prijavilo 14 kandidatov na 51 razpisanih mest, za specializacijo pri posameznih izvajalcih pa se je na 19 razpisanih mest prijavilo osem kandidatov. Na specializacijo iz urgentne medicine pa se je za območje celotne države prijavilo pet kandidatov na 29 razpisanih mest, eno mesto pri znanem izvajalcu pa je ostalo nezasedeno.