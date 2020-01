70 smučarjev invalidov se je pomerilo v veleslalomu

Čeprav številni ne morejo hoditi, nekateri nimajo okončin, so se s pomočjo jeklene volje in vztrajnosti naučili smučati. In to tako dobro, da zdaj tekmujejo na znameniti vitranški strmini. 70 smučarjev invalidov iz 20 držav se je na prvi dan 4-dnevnega kranjskogorskega praznika pomerilo v veleslalomu. V sedeči kategoriji je tekmoval tudi edini Slovenec, 20-letni Jernej Slivnik.