Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

700 evrov nižje položnice v domovih, Golob tudi o protipoplavnih ukrepih

Celje/Šmarje pri Jelšah, 22. 01. 2026 16.33 pred 24 dnevi 5 min branja 22

Avtor:
Ne.M. STA
Vlada v savinjski regiji

Predsednik vlade Robert Golob je v okviru regijskega obiska vlade v Obsotelju in delu savinjske regije izrazil zadovoljstvo z rezultati dolgotrajne oskrbe, s katerimi so ga seznanili ob obisku doma starejših v Šmarju pri Jelšah. Seznanil se je tudi s sanacijo degradiranih območij in zaščito pred poplavami, predloge o tem ima tudi celjska občina. Na terenski seji je vlada sprejela tudi uredbo o določitvi zdravstvenih regij.

Dom za starejše občane v Šmarju pri Jelšah je Golob, kot je dejal v izjavi v Celju, obiskal z namenom, da vidi rezultate dolgotrajne oskrbe. Kot je povedal, je bil srečen, ko je videl srečo stanovalcev, "še posebej tistih, ki so ponosno pokazali za 700 evrov nižjo mesečno položnico".

"In ko sem videl, da končno razumejo, da se lahko zanesejo na državo, da bo poskrbela kot skupnost za njih, ki si ne morejo več pomagati," je dejal.

Pohvalil je tudi zaposlene v domu, ki so se po njegovih besedah ob pripravah na dolgotrajno oskrbo dobro organizirali. "Malo so se obregnili ob počasnost delovanja nekaterih služb - državnih, in se ponudili, da bi lahko oni, ki so zelo dobro usposobljeni in ki poznajo ljudi in teren, mogoče prevzeli nekatere naloge," je dejal Golob. Tudi glede kadrov v domu po njegovih besedah nimajo težav.

Kako poteka obnova po poplavah?

Premier se je ob regijskem obisku dela savinjske regije seznanil tudi z izvajanjem obnove po poplavah leta 2023 in nadaljnjimi načrti ukrepov za zaščito širšega območja pred poplavami. Glede nekaterih nasprotovanj načrtovanim ukrepom je dejal, da je na eni strani manjšina tistih, ki se upirajo kakršnikoli spremembi, tudi ko je v njihovo korist, na drugi strani pa je cela Celjska kotlina s Celjem in vsemi prebivalci, ki po njegovih besedah dnevno trepetajo, ali bodo ob naslednjih poplavah poplavljeni.

"Javni interes tukaj nima nobene dileme. To ni stvar vlade, ki bi se o tem odločila. Javni interes mora vedno prevladati nad koristjo posameznika," je dejal Golob.

Ob obisku si je premier med drugim ogledal izgradnjo novega mostu v Polulah pri Celju, ki sicer ni del popoplavne obnove, ampak predstavlja že naslednjo fazo ukrepov za zaščito pred morebitnimi poplavami v prihodnosti.

MO Celje predlagala sklenitev sporazuma

Mestna občina Celje je državi po vzoru uspešno izvedenih skupnih projektov protipoplavnih ukrepov, ki danes že potekajo, predlagala sklenitev sporazuma, po katerem bodo načrtovanje in umeščanje v prostor za nekatere lokalne ukrepe za prihodnost tudi izvedli skupaj, pa je v ločeni izjavi medijem dejal celjski župan Matija Kovač.

"Pripravljeni smo prevzeti del odgovornosti za samo projektiranje in seveda državi predlagati potem to v financiranje," je dodal. Občina ima nabor ukrepov že pripravljen in ga bo v najkrajšem času posredovala državi, je dejal. Med drugim gre za nekatere ukrepe, ki bi že kratkoročno lahko izboljšali stanje v Celju, je dodal, skupaj pa bi lahko zagotovili tudi petstoletno poplavno varnost mesta.

Vlada se je sicer na današnji seji v Podčetrtku seznanila tudi z informacijo o poteku sanacije degradiranih območij v celjski občini, ki poteka na podlagi ustreznega odloka. Do vključno leta 2025 so vlaganja v sanacijo degradiranih območij v Celju znašala skoraj 10 milijonov evrov, za nadaljevanje sanacijskih aktivnosti pa je v proračunih za leti 2026 in 2027 predvideno 5,6 milijona evrov, so sporočili po seji vlade.

Regijski obisk vlade v drugem delu savinjske regije
Regijski obisk vlade v drugem delu savinjske regije
FOTO: STA

Vlada določila šest zdravstvenih regij

Na današnji terenski seji so z uredbo določili tudi šest zdravstvenih regij, in sicer regije Center, Vzhod, Severovzhod, Jugovzhod, Severozahod in Zahod, ki obsegajo eno, dve ali tri statistične regije. Uredba bo začela veljati 15 dni po objavi v uradnem listu.

Zdravstvena regija Center bo obsegala Osrednjeslovensko statistično regijo in Zasavsko, zdravstvena regija Vzhod Savinjsko in Koroško statistično regijo ter zdravstvena regija Severovzhod Podravsko in Pomursko statistično regijo. Zdravstvena regija Jugovzhod bo obsegala Posavsko in Jugovzhodno Slovenijo, zdravstvena regija Severozahod Gorenjsko statistično regijo, zdravstvena regija Zahod Goriško, Obalno-kraško in Primorsko-notranjsko statistično regijo.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila državna sekretarka ministrstva za zdravje Jasna Humar, bo ministrstvo na osnovi regij pripravljalo mrežo zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni. Zdravstvene regije bodo osnova, znotraj katere se bodo po lastni presoji povezovali zdravstveni zavodi, osnova za obveznost zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in sodelovanje koncesionarjev ter drugih zaposlenih v zdravstvu, podeljevanje koncesij in izdajo dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

"Zaveza ministrstva je, da se bodo v vseh zdravstvenih regijah še naprej razvijale in krepile vse tamkajšnje zdravstvene ustanove," je dejala Jasna Humar.
"Zaveza ministrstva je, da se bodo v vseh zdravstvenih regijah še naprej razvijale in krepile vse tamkajšnje zdravstvene ustanove," je dejala Jasna Humar.
FOTO: STA

Dodala je, da so po končani javni razpravi upoštevali pripombe Zasavske statistične regije in jo iz zdravstvene regije Vzhod premestili v regijo Center. Ostali predlogi so se po njenih besedah nanašali na ohranjanje manjših samostojnih regij. Pojasnila je, da so po pogovoru z župani in zdravstvenimi ustanovami za velikost zdravstvene regije postavili mejo 200.000 prebivalcev.

"Gre namreč za velikost, na kateri lahko načrtujemo dovolj veliko število zdravstvenih storitev. Vemo namreč, da v kolikor je regija premajhna, nekaterih storitev tam preprosto ne moremo načrtovati, ker nimamo zadosti velike kritične mase bolnikov, da bi lahko bila taka storitev kakovostna in varna za bolnika," je pojasnila Humar.

Zdravstvene regije, ki so predvidene v noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, so sestavljene iz ene ali več statističnih regij in nimajo določenega centra. "Zaveza ministrstva je, da se bodo v vseh zdravstvenih regijah še naprej razvijale in krepile vse tamkajšnje zdravstvene ustanove. Gre pa predvsem za bolnišnice, ker tistih se regije tudi najbolj tičejo," je dejala. Po besedah Humarjeve zdravstveni domovi še naprej ostajajo organizirani na ravni občin ali na ravni več občin.

Z ministrstva za zdravje so kasneje sporočili, da uredba uvaja regije z namenom, da se javni zdravstveni zavodi in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe medsebojno povezujejo in sodelujejo, da se zdravstvene dejavnosti razvijajo enakomerno ter da se hkrati zagotovi čim boljša dostopnost do zdravstvenih storitev.

Pri določanju zdravstvenih regij so upoštevali ravnotežje med geografsko dostopnostjo in številom prebivalcev, vsaka zdravstvena regija pa ima vsaj eno splošno bolnišnico.

Poglavja:
Na vrh Obnova Sporazum Zdravstvene regije
golob dso dolgotrajna oskrba poplave obnova
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aladar
23. 01. 2026 21.31
Jaz bi tudi enega rabil. Daj Golob ti pošljem naslov za dostavo?
Odgovori
0 0
JApajaDAja
22. 01. 2026 21.35
je lahko še kaj bolj ogabnega od tega romanja po dso?...ja , je...romanje po vrtcih in osnovnih šolah...to še ,se bojim, sledi !
Odgovori
+5
5 0
prepih
22. 01. 2026 21.23
Mi za mamo plačujemo manj zato ker SMO podpisali pogodbo za oskrbo , kdor je NI ker NI temu verjel ima položnico višjo zaradi podražitve. To je to , jaz to vem iz izkušnje z MAMO.
Odgovori
-4
1 5
Mihael12
22. 01. 2026 21.37
Ste srečkoti, ko imate sedaj nižje položnice za mamo, ki ste jo spravili v dom, da imate sedaj na razpolago njeno stanovanje
Odgovori
+3
4 1
Perivnik
22. 01. 2026 20.43
Golob nam je denar "pobral", da ne napišem kar direktno, kako je prišel do našega denarja, sedaj se pa hvali pred starostniki. Da ga ni sram. Za naš denar se slika z ubogimi starostniki in prodanimi vodilnimi po DSOjih.
Odgovori
+6
8 2
natas999
22. 01. 2026 20.42
a spet jim je u ... lezu,pokvarjenc
Odgovori
+8
9 1
Perivnik
22. 01. 2026 20.41
Ne vem, ne vem katere položnico so nižje??? Pred par dnevi smo brali, da je varovanec enega od mariborskih domov dobil za 600 € višjo položnico kot mesec prej???? To je naredil Golob. Pa naj se slika in "slika" kolikor se hoče. Volivci že vemo, kaj počne.
Odgovori
+7
9 2
Covid 19
22. 01. 2026 19.41
S.p ji jih plačujemo duplo,prokleta banda levičarska.
Odgovori
+11
12 1
Perivnik
22. 01. 2026 20.39
Enako tudi kmetje, ki jih Golob in Goobjakovi najbolj sovražijo.
Odgovori
+9
10 1
Jožajoža
22. 01. 2026 19.15
tudi janšisti,stanovalci v domovih upokojencev imajo za 700 evrov nižje položnice.pa to ni prav.če janša pride na oblast,bo ta zakon razveljavil.pa božičnico boste vračali.zato pa,22 marca pamet v roke.2020-2022 so pa svojci stanovalcev prišparali,ker so mnogi odšli v večna lovišča,ker jim diktator ni nudil zdravniške pomoči.
Odgovori
-11
2 13
Perivnik
22. 01. 2026 20.57
Ne bo držalo. Smo brali, v Mariboru plačujejo po 600 € več, ne da bi vsaj enako. Same laži so jih teh levičarskih politikov. Pokvarjenec pokvarjen se slika s temi ubogimi starčki.
Odgovori
+5
7 2
peresni
22. 01. 2026 18.35
Seveda desnica nori.. levica kaže, kako se dela za ljudi. Bravo
Odgovori
-10
3 13
Perivnik
22. 01. 2026 20.43
peresni - .. levica kaže, kako se dela za ljudi??? A res? .. levica kaže, kako se krade za svoj marketing.
Odgovori
+7
8 1
frenk7
22. 01. 2026 18.22
Vlada Roberta Goloba je pravi blagoslov za našo Slovenijo in Slovence, zato bomo poskrbeli, da bo vladala vsaj še eden mandat.
Odgovori
-12
4 16
Perivnik
22. 01. 2026 21.00
Ste poskrbeli ja? S tem, da ste nam davkoplačevalcem pokrali denar in ga dali vašim javnim uslužbencem kot božičnico. S tem, da ste nam vsem ukrali denar za dolgotrajno oskrbo, ki je ni. Sama laž, sprenevedanje, prevaranstvo je tega Goloba, nič drugega.
Odgovori
+7
8 1
frenk7
22. 01. 2026 18.10
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala skupaj s farškimi,... vladali so grozno.
Odgovori
-9
4 13
frenk7
22. 01. 2026 18.09
Narod, kljub organizirani hujskaški propagandi proti aktualni vladi, vsak dan znova spoznava, da je možno izbrati oblast, ki svojih ljudi ne pretepa, zapira in obmetava s solzivcem in da so lahko nanjo tudi ponosni.
Odgovori
-7
5 12
Perivnik
22. 01. 2026 21.02
Narod je že dojel koliko ga je vlada Roberta Goloba ukradla. Vsakega Slovenca s povprečno plačo je, zaradi razveljavitve Janševega "dohodninskega" zakona v 4 letih ukradla za 4.800,00 €. Tiste z minimalno plačo nekoliko manj, vendar tudi veliko. Če se prav spomnim izračuna za 3.600,00 €.
Odgovori
+7
8 1
frenk7
22. 01. 2026 18.09
Kaj pa janševka godec pravi na zadovoljstvo stanovalcev v domu starejših,.... je kandidirala na županskih volitvah v Šmarju pri jelšah,.... pa jo niso marali.
Odgovori
-7
3 10
mali.mato
22. 01. 2026 17.37
Aprila se bo pokazala prava cena položnice. Obetajo se močne podražitve.
Odgovori
+13
13 0
Jožajoža
22. 01. 2026 19.17
drži,če janša s prevaro pride na oblast.slovenci in slovenke,22.marca NEEEE za diktatoja janšo.spet vas bo poslal v klet
Odgovori
-5
3 8
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534