700 ljudi z živo verigo pomagalo pri selitvi knjig iz Mariborske knjižnice

V Mariboru so množično selili pamet, in to z živo verigo, ki je bila dolga kar dobrega pol kilometra. Približno 700 ljudi je ponudilo svoje roke in si podajalo knjige. Razlog pa je selitev osrednje enote Mariborske knjižnice z Rotovškega trga v začasne prostore. To je vesel dogodek, saj se bo končno začela gradnja Centra Rotovž, v katerem bo imela prostore tudi nova knjižnica.