700 seniorjev z vseh koncev Slovenije se je na Ptuju udeležilo pustnega rajanja

Leta za pustne šeme in norčije niso nobena omejitev. Dokaz je posebno pustovanje na Ptuju, kjer so priredili Vseslovensko pustno rajanje seniorjev. In prišli so z vseh koncev Slovenije. Kar 700 seniorjev v najrazličnejših pustnih kostumih je plesalo, pelo in se zabavalo, kot že dolgo ne. Mlajšim pa so sporočili, da življenja ne smemo jemati preveč resno.