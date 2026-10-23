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71 novih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše, v Novem mestu, na Ptuju in v Ribnici

Ljubljana, 23. 10. 2026 00.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
nm kopalnica

Nova najemna stanovanja za starejše od 65 let – prijave do 16. novembra 2026

Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o., je objavil tri razpise za najem skupno 71 novih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše, in sicer na treh lokacijah po Sloveniji. V Novem mestu je na voljo 20 stanovanj, na Ptuju 30 in v Ribnici 21 stanovanj. Rok za oddajo prijav je 16. november 2026, stanovanja pa bodo vseljiva predvidoma januarja 2027.

Namenska stanovanja, prilagojena za starejše, so namenjena osebam, starejšim od 65 let, katerih zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Objekti in stanovanja so arhitekturno prilagojeni potrebam starejših ter zasnovani tako, da omogočajo varno, udobno in čim bolj samostojno življenje. Stanovanja imajo opremljene kuhinje, prilagojene kopalnice, lože oziroma balkone in pripadajoče shrambe. Objekti so opremljeni z dvigali, imajo prilagojene dostope, skupne prostore za druženje stanovalcev, pralnice in kolesarnice. Takšna zasnova stanovalcem omogoča kakovostno in samostojno bivanje ter spodbuja druženje in medsebojno povezanost. Z novimi investicijami v Kranju, Novem mestu, na Ptuju in v Ribnici je Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o. v letu 2026 zagotovil skupno 128 novih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše, s čimer prispeva k izboljšanju bivanjskih možnosti in kakovosti življenja starejših.

Stanovanja na treh lokacijah

- Novo mesto – Šegova ulica 7a: Na voljo 20 novih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše, velikih od 36 do 63 m2. Stanovanja imajo talno ogrevanje z merilniki porabe energije, objekt pa je uvrščen v energijski razred A2. Vsakemu stanovanju pripada tudi parkirno mesto v garaži. Mesečna najemnina znaša od 361 do 610 EUR, v kar je vključena tudi cena najema parkirnega mesta.

nm kopalnica

- Ptuj – Potrčeva cesta 52a: Na voljo je 30 novih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše, velikih od 50 do 68 m2. Ogrevanje je radiatorsko, za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode se uporablja skupna toplotna črpalka. Vsa stanovanja so opremljena tudi s klimatskimi napravami. Objekt je uvrščen v energijski razred B1. Mesečna najemnina znaša od 440 do 633 EUR. Dve stanovanji se oddajata brez parkirnega mesta, pri preostalih 28 pa je cena najema parkirnega mesta vključena v navedeno najemnino.

nm kopalnica

- Ribnica – Majnikova ulica 5: Na voljo je 21 novih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše, velikih od 46 do 70 m2. Stanovanja imajo talno ogrevanje z merilniki porabe energije, za ogrevanje pa se uporablja toplotna črpalka. Objekt je uvrščen v energijski razred A1. Mesečna najemnina znaša od 426 do 632 EUR, v najemnino je vključeno tudi parkirno mesto.

nm kopalnica

Vsa namenska stanovanja, prilagojena za starejše, so namenjena bivanju ene ali dveh oseb. Poleg najemnine najemniki plačujejo tudi obratovalne in druge stroške. Prosilci morajo izpolnjeno prijavo z zahtevanimi dokazili oddati najpozneje do 16. novembra 2026. Omogočena je tudi elektronska prijava z uporabo sistema SI-PASS.

Informacije in dokumentacija so na voljo na spletni strani www.ns-piz.si, dodatne informacije pa na telefonski številki 01 300 88 11 v času uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9.00 do 12.00.

nm kopalnica

Nepremičninski sklad PIZ, d. o. o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana

Spleta stran: www.ns-piz.si

 

Naročnik oglasne vsebine je Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o.

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