Protestniki na 'odkriti fašizem' opozorili z obiskom političnih strank

Po tem, ko so prejšnji petek ob 70. tednu protestiranja organizirali protest na Triglavu, so petkovi protestniki tam naleteli tudi na premierja Janeza Janšo in ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa . Padlo pa je tudi nekaj težkih besed. Kot pravijo petkovi protestniki, se je tedaj z odzivi različnih političnih akterjev še jasneje pokazal razkorak med ljudstvom na eni in političnimi strankami na drugi strani.

"Te so na srečanje z Janezom Janšo na Kredarici v prvih odzivih večinoma spregledale nesprejemljivost in žaljivost izjav Janeza Janše," pravijo. Na današnjem protestu je spregovorila tudi Tea Jarc, aktivistka, ki je med srečanjem na Kredarici nagovorila Janšo in Hojsa. Protestniki so vanju uprli kamere in svetilko ter Janši med drugim očitali, da javnosti ne prisluhne in da se ne požvižga na protestnike. Dodali so, da nima sramu in sočutja, ter da je "zdrahar". Žaljivi in provokativni komentarji so leteli tudi na Hojsa.

Kot pojasnjujejo protestniki, je Jarčeva Janši povedala to, na kar protestniki opozarjajo zdaj že 71. teden. V svojem govoru se je odzvala tudi na kritike in grožnje, ki jih je bila deležna tekom tedna. "Besede, ki jih izrekamo protestnice in protestniki, so ostre. So glasne. In verjamemo, da so politikom neprijetne. Ampak zato, ker je trenutno stanje v Sloveniji zelo neprijetno večini prebivalk in prebivalcem," so pojasnili protestniki in dodali, da resnica o stanju v Sloveniji "enostavno ni prijetna".

"Če jih politična elita ni pripravljena slišati v vsej svoji brutalni iskrenosti, potem ni zmožna in legitimna zastopati ljudi. In to velja tako za koalicijo, kot tudi za opozicijo," so še dejali.