74 diet, 1500 bolnikov in 9000 obrokov v prvi kleti UKC

"Na začetku se uporabi pladenj s kartico, kjer je navadno ime bolnika, in vrsta diete, torej, kaj tej dieti pripada," je način dodeljevanja malic v ljubljanskem UKC pojasnil vodja Enote za pripravo bolniške hrane na UKCL Blaž Confidenti.

"Pazljivost je seveda tudi nujno nujno potrebna pri delitvi tega obroka in tudi sama kontrola mora biti 100 odstotna," je dodala vodja Enote za dietetiko na UKCL Vesna Kustec.

"So že gostilne, ki ne pripravljajo tako veliko menijev, kot jih imamo mi. Namreč na voljo je 74 različnih kombinacij diet," pa je obseg ponudbe primerjala vodja Službe bolniške prehrane in dietoterapije na UKCL Nataša Trtnik.

V največji državni kuhinji vsak dan porabijo po 250 kilogramov mesa, 600 litrov mleka, pol tone zelenjave in kar 3000 kosov kruha: "Pri nas ni ocvrte hrane, pri nas ni ojačevalcev arome okusov, pri nas ni predpakiranih živil v smislu pogrej in pojej, vsa hrana je pripravljena sveža, iz osnovnih surovin. Dnevno pripravimo od 40 do 50 različnih jedi, konkretno danes je na voljo 12 različnih izepljank mesnih jedi, osem različnih vrst juhe, priloge," je povedala Trtnikova.

"Imamo kuhalne kotlje, večji so 300-litrski, manjši 200-litrski, ponve, tako da hrana se v tem delu pripravi, potem se pa hrana prepelje na delilne linije. 12 obrokov na minuto razdelimo na enem traku," je pojasnil Confidenti.

Preden pladnje naložijo na voziček, sledi še kontrola dietetikov. Ti vsak dan - poleg stalnih diet - približno desetim bolnikom pripravijo še posebno, individualno prehrano.

"Najbolj kritične diete so tiste, ki so takšne zaradi alergij pacienta. Ali so to prave alergije, ali so to preobčutljivosti, oboje jemljemo resno," je povedal Kustečeva.

"Vse klinike so tudi povezane s podzemnimi hodniki, tako da se hrana naloži v transportne vozičke, potem se vozički zapnejo v kompozicijo in potem se štirje vozički s pomočjo električnega vozila zapeljejo do oddelka," je povedal Confidenti.

Medicinske sestre nato bolnikom razdelijo hrano.

"Po eni strani me žalosti, da še vedno obstaja mit, da je bolniška hrana slaba. Vedno bolj dobivamo pohvale, vedno bolj se ta mit izkoreninja. Dobro vemo, da se naši zaposleni vsak dan, 365 dni na leto, zjutraj ob 5., pol 6. uri začnejo truditi, da bolnik dobi varno hrano, okusno hrano," je povedala Trtnikova.

Čeprav kuharjev, še posebej v javnem sektorju, že leta močno primanjkuje, na UKC stavijo na dobre odnose, skupno reševanje težav in prijateljstvo.

"Jaz vsak dan še vedno rada pridem v službo," je zaključila Trtnikova.