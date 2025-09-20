Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

74 diet, 1500 bolnikov in 9000 obrokov v prvi kleti UKC

Ljubljana, 20. 09. 2025 07.03 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
0

Za 1.500 hospitaliziranih bolnikov vsak dan pripravijo več kot 9000 obrokov. Na meniju je kar 74 različnih diet, ocvrta hrana in ojačevalci okusov pa prepovedani. Obiskali smo prvo klet ljubljanskega kliničnega centra, kjer se na dobrih 2400 kvadratnih metrih razprostira največja državna kuhinja. Približno 160 zaposlenih, - dietnih kuharjev, pomočnikov in dietetikov, - skrbi za prehrano bolnikov, ki mora biti kakovostna, varna, energijsko ustrezna in kot pravijo sami, s svojim delom vsakodnevno razbijajo mit o tem, da je bolniška hrana brez okusa.

"Na začetku se uporabi pladenj s kartico, kjer je navadno ime bolnika, in vrsta diete, torej, kaj tej dieti pripada," je način dodeljevanja malic v ljubljanskem UKC pojasnil vodja Enote za pripravo bolniške hrane na UKCL Blaž Confidenti.

"Pazljivost je seveda tudi nujno nujno potrebna pri delitvi tega obroka in tudi sama kontrola mora biti 100 odstotna," je dodala vodja Enote za dietetiko na UKCL Vesna Kustec.

"So že gostilne, ki ne pripravljajo tako veliko menijev, kot jih imamo mi. Namreč na voljo je 74 različnih kombinacij diet," pa je obseg ponudbe primerjala vodja Službe bolniške prehrane in dietoterapije na UKCL Nataša Trtnik.

V največji državni kuhinji vsak dan porabijo po 250 kilogramov mesa, 600 litrov mleka, pol tone zelenjave in kar 3000 kosov kruha: "Pri nas ni ocvrte hrane, pri nas ni ojačevalcev arome okusov, pri nas ni predpakiranih živil v smislu pogrej in pojej, vsa hrana je pripravljena sveža, iz osnovnih surovin. Dnevno pripravimo od 40 do 50 različnih jedi, konkretno danes je na voljo 12 različnih izepljank mesnih jedi, osem različnih vrst juhe, priloge," je povedala Trtnikova.

"Imamo kuhalne kotlje, večji so 300-litrski, manjši 200-litrski, ponve, tako da hrana se v tem delu pripravi, potem se pa hrana prepelje na delilne linije. 12 obrokov na minuto razdelimo na enem traku," je pojasnil Confidenti.

Preden pladnje naložijo na voziček, sledi še kontrola dietetikov. Ti vsak dan - poleg stalnih diet - približno desetim bolnikom pripravijo še posebno, individualno prehrano.

"Najbolj kritične diete so tiste, ki so takšne zaradi alergij pacienta. Ali so to prave alergije, ali so to preobčutljivosti, oboje jemljemo resno," je povedal Kustečeva.

"Vse klinike so tudi povezane s podzemnimi hodniki, tako da se hrana naloži v transportne vozičke, potem se vozički zapnejo v kompozicijo in potem se štirje vozički s pomočjo električnega vozila zapeljejo do oddelka," je povedal Confidenti.

Medicinske sestre nato bolnikom razdelijo hrano.

"Po eni strani me žalosti, da še vedno obstaja mit, da je bolniška hrana slaba. Vedno bolj dobivamo pohvale, vedno bolj se ta mit izkoreninja. Dobro vemo, da se naši zaposleni vsak dan, 365 dni na leto, zjutraj ob 5., pol 6. uri začnejo truditi, da bolnik dobi varno hrano, okusno hrano," je povedala Trtnikova.

Čeprav kuharjev, še posebej v javnem sektorju, že leta močno primanjkuje, na UKC stavijo na dobre odnose, skupno reševanje težav in prijateljstvo.

"Jaz vsak dan še vedno rada pridem v službo," je zaključila Trtnikova.

vizita obroki klinični center kuhinja kuharji
Naslednji članek

Na cevi kompresorja odtrgalo ventil, v Celju vonjali amonijak

Naslednji članek

Pobeg iz sveta omame: od kupovanja drog s telesom do normalnega življenja

SORODNI ČLANKI

Mariborski UKC na stranskem tiru?

Brezplačni prevoz do in po UKC Maribor z Doktorjem Maistrom

UKC Ljubljana z najsodobnejšo napravo za zdravljenje motenj srčnega ritma

Vodstvo UKC Ljubljana: 'Bolečina, ki smo jo slišali, je tudi naša'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256