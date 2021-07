75-metrski cepelin danes nizko čez Slovenijo

Pred naslednjo tekmo WEC (FIA World Endurance Chaimpionship), ki bo že ta vikend v italijanski Monzi, bo Goodyear Blimp danes, 15. julija 2021, potoval čez Slovenijo. Okrog 13.20 bo prečkal avstrijsko-slovensko mejo, in sicer zahodno od Maribora. Pot ga bo nato vodila čez Ruše, mimo Oplotnice, Zreč in Vojnika do Celja, kjer bo predvidoma okrog 14.15. Od Celja bo potoval do Ljubljane, kjer ga boste videli okrog 15.15, nato bo zavil proti Vrhniki, mimo Postojne, čez Ajdovščino in nazadnje prečkal mejo ter predvidoma ob 17.00 pristal in prenočil na letališču v italijanski Gorici. Na nebu ga bo praktično nemogoče spregledati, saj bo letel na višini 300 metrov nad terenom, so nam sporočili iz Goodyear Slovenija. Njegovo pot lahko v živo spremljate prek spletne strani Flight radar, oznaka plovila je: D-LZFN