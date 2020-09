Legendarne 'elanke' praznujejo 75. rojstni dan

Kot je bil kalodont sinonim za zobno pasto in varikina sopomenka za belilno sredstvo, je elanka vselej pomenila smučko. In podjetje, ki jo proizvaja, te dni praznuje 75 let. Po težavah in aferah danes zaposluje 700 ljudi, vsa proizvodnja je izključno v Begunjah, kar pomeni, da so edino smučarsko podjetje, ki prav vse smuči izdela v alpskem svetu. Potem ko so bili desetletja paradni konj na področju profesionalnega alpskega smučanja in smučarskih skokov, zdaj ves razvoj usmerjajo v smučarski kros.