Policija pri 76-letnici odkrila več kot 500 sadik konoplje

Policisti policijske postaje Logatec so v hišni preiskavi našli in zasegli nasad več kot 500 sadik prepovedane rastline konoplja. Zoper osumljenko bodo podali kazensko ovadbo. Grozi ji od enega do deset let zaporne kazni.

Policisti so včeraj našli ter zasegli nasad, kjer je 76-letna osumljenka gojila prepovedano rastlino konopljo. Najdeno ter zaseženo je bilo več kot 500 sadik rastline. Policisti nadaljujejo z zbiranjem informacij, zoper osumljenko pa bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. icon-expand FOTO: Policijska uprava Ljubljana icon-chevron-left icon-chevron-right Po besedah predstavnika za odnose z javnostmi in policijskega inšpektorja Tomaža Tomaževica iz Policijske uprave Ljubljana, so osumljenki prišli na sled po obsežnem zbiranju informacij. Zaradi podane kazenske ovadbe nam več informacij niso mogli podati, sicer pa je za tovrsten prekršek predpisana zaporna kazen od 1 do 10 let.