Slovenija

77 junakov med nami: odlikovani za pogum in požrtvovalnost

Ljubljana, 06. 03. 2026 20.09

Barbara Bašić
Podelitev medalj za hrabrost in požrtvovalnost

63 policistov in 14 občanov je dobilo posebno priznanje. Minister za notranje zadeve in generalni direktor policije sta jim podelila medalje za hrabrost in požrtvovalnost. Odlikovanci so v minulem letu v najrazličnejših okoliščinah pomagali reševati življenja ljudi. Policist je denimo iz deroče Kamniške Bistrice izvlekel negibnega moškega, brezdomec pa je 12-letnemu otroku, ki mu je eksplozija odtrgala del roke, še pred prihodom reševalcev zaustavil krvavitev. Odlikovali so tudi moškega, ki je z golimi rokami skušal ustaviti oborožene vlomilce v sosednji zlatarni, ter policista, ki sta rešila moškega, ki so se mu vdrla tla pod nogami.

Bil je mrzel zimski dan, ko so policista Matica Obretana poslali na intervencijo, ko je v naraslo Kamniško Bistrico padel moški, ki se je pri tem poškodoval in bil neodziven. Policist Obretan se je brez pomisleka odločil, da spleza po strmem obrežju v reko in reši neodzivnega moškega.

"Gasilci so takrat že hodili s severne strani proti njemu, vendar so bili zelo počasni. Takrat sem se odločil, da jim bom šel tudi sam pomagati, zato sem preplezal tisto globoko brežino Kamniške Bistrice in stopil v potok, kjer mi je nato pomagal še gasilec, da sva skupaj potegnila to neodzivno osebo iz samega potoka," je situacijo opisal Obretan, ki je tudi prostovoljen gasilec, zato mu pomoč sočloveku ni tuja, prav tako današnja nagrada ni prva.

"To odlikovanje je pikica na i, s tem odlikovanjem država kaže, da so potrebne družbene vrednote, pomoč sočloveku. Največ pa je v samem trenutku pomenilo osebno zadovoljstvo in pomoč sočloveku v nesreči," je dodal.

Ob pravem času na pravem mestu pa bi lahko rekli za naslednjo zgodbo, ko je letošnjega januarja Bahrudin Bečić - brezdomec - na igrišču v Ljubljanskih Fužinah zaustavil krvavitev 12-letnemu fantu, ki mu je eksplozija odtrgala del roke.

"Izvlekel sem vezalko, rekel kolegu, da mi prinese prvo pomoč, saniral sem roko, potem sem mu še obraz saniral. In sem ga vprašal, vidiš? Je rekel, vidim. A me slišiš? Je rekel, slišim. Rekel sem mu, samo z mano se pogovarjaj in me je vprašal: A imam še zobe? Sem rekel, imaš," je pojasnil prejemnik nagrade za požrtvovalnost Bečić.

Čeprav bi sam še kako potreboval pomoč, saj stanuje na ulici, je brez pomisleka pomagal fantu in mu s tem rešil življenje.

S fantom sta ostala velika prijatelja. "Kjerkoli me vidi, me objame in jaz njega. Vprašal sem ga zadnjič, kako mu gre pisanje z levo roko in je rekel, da kar v redu. Jaz mislim, da bo kar ok," nam je zaupal.

Mariborčan Sašo Čomič je brez pomisleka tvegal svojo varnost, ko se je ob ropu zlatarne soočil z oboroženima roparjema in s tem pomagal policiji, da jih je ujela. "Zadovoljen sem, da sem neki mladi osebi pomagal, da ni utrpela še hujše poškodbe," je dejal Čomič.

"Rekel bom, da sem ponosen nase in veliko mi pomeni, da bodo moji otroci, imam namreč starejše otroke, ki jih tudi učim, da vsakemu, ki potrebuje pomoč, je treba pomagati, kolikor lahko pomagaš," je dodal.

Policista Aljaž Ovčjak in Bine Urlep pa sta med vračanjem z intervencije pri neki hiši opazila prižgan avtomobil in na to opozorila lastnika. Ko sta prišla okoli hiše, pa sta pod seboj slišala klice na pomoč.

"Izpod naju se je oglasil moški, ki je padel v staro zapuščeno klet, da ga je ves les in kamenje zasipalo in ga midva sploh nisva videla. Potem smo vzpostavili neko komunikacijo in ga poskusili čim prej rešiti," je povedal Urlep iz policijske postaje Velenje.

"Dejansko je bil gospod v srajci, brez jakne, ni bil obut, ker se je v tem predprostoru že slekel in sezul in dejansko so se mu vdrla tla v kleti in je bil ujet. Po njegovi izjavi štiri do pet ur, bil pa je zimski čas, temperature so bile okrog ene stopinje, to pa je bilo okrog 23. zvečer," je dodal Ovčjak, prav tako iz policijske postaje Velenje.

Z njihovo pomočjo in pomočjo gasilcev so gospoda spravili izpod ruševin in mu s tem rešili življenje. "Meni osebno to pomeni sploh spomin in neko potrditev, da tudi ljudje opazijo, da tudi policisti nismo en "bav bav", kot nas ponavadi vidijo, da tudi pomagamo ljudem. Ni to edini dogodek, večkrat smo prvi kje na kakem kraju in pomagamo ljudem," je še dejal Ovčjak.

Današnja odlikovanja so tako potrditev, da je pogum pomemben in da nam včasih lahko življenje reši popoln neznanec, ki s svojim požrtvovalnim dejanjem postane večni prijatelj.

jedupančpil
06. 03. 2026 20.47
vsi smo junaki... samo takrat, ko nismo :)
bibaleze
