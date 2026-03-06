77 junakov med nami: odlikovani za pogum in požrtvovalnost

Bil je mrzel zimski dan, ko so policista Matica Obretana poslali na intervencijo, ko je v naraslo Kamniško Bistrico padel moški, ki se je pri tem poškodoval in bil neodziven. Policist Obretan se je brez pomisleka odločil, da spleza po strmem obrežju v reko in reši neodzivnega moškega.

"Gasilci so takrat že hodili s severne strani proti njemu, vendar so bili zelo počasni. Takrat sem se odločil, da jim bom šel tudi sam pomagati, zato sem preplezal tisto globoko brežino Kamniške Bistrice in stopil v potok, kjer mi je nato pomagal še gasilec, da sva skupaj potegnila to neodzivno osebo iz samega potoka," je situacijo opisal Obretan, ki je tudi prostovoljen gasilec, zato mu pomoč sočloveku ni tuja, prav tako današnja nagrada ni prva.

"To odlikovanje je pikica na i, s tem odlikovanjem država kaže, da so potrebne družbene vrednote, pomoč sočloveku. Največ pa je v samem trenutku pomenilo osebno zadovoljstvo in pomoč sočloveku v nesreči," je dodal.

Ob pravem času na pravem mestu pa bi lahko rekli za naslednjo zgodbo, ko je letošnjega januarja Bahrudin Bečić - brezdomec - na igrišču v Ljubljanskih Fužinah zaustavil krvavitev 12-letnemu fantu, ki mu je eksplozija odtrgala del roke.

"Izvlekel sem vezalko, rekel kolegu, da mi prinese prvo pomoč, saniral sem roko, potem sem mu še obraz saniral. In sem ga vprašal, vidiš? Je rekel, vidim. A me slišiš? Je rekel, slišim. Rekel sem mu, samo z mano se pogovarjaj in me je vprašal: A imam še zobe? Sem rekel, imaš," je pojasnil prejemnik nagrade za požrtvovalnost Bečić.

Čeprav bi sam še kako potreboval pomoč, saj stanuje na ulici, je brez pomisleka pomagal fantu in mu s tem rešil življenje.

S fantom sta ostala velika prijatelja. "Kjerkoli me vidi, me objame in jaz njega. Vprašal sem ga zadnjič, kako mu gre pisanje z levo roko in je rekel, da kar v redu. Jaz mislim, da bo kar ok," nam je zaupal.